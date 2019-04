Nejsem paní učitelka, ale…

Nečekejte mravokárnosti a nebo, nedej bože, hodnocení některých článků. Ostatně pod tímto textem, jako pod každým, je jasně napsáno, že nechci nic ovlivňovat a to by hodnocení bylo. Jedno hodnocení si ale neodpustím.

Totiž ohodnotit práci, kterou si dal autor Bavor V. se současnou (a nejen) četbou na pokračování. Nehodnotím tedy žádný obsah článku, ale skutečnou práci, kterou to rozhodně muselo dát. To proto, že díky té práci jsem se, spolu s vámi, mohl dostat k obsahu, který je sice starý přes osmdesát roků, ale o to víc je zajímavý. Poučí a dá i podnět k zamyšlení.

Když jsem navštěvoval gymnázium, zajímala mě historie malého okresního města ze kterého pocházím. Jaké to bylo překvapení, když jsem zjistil, že před válkou v něm například fungovalo více než padesát hospod či restaurací. Tehdy jsem to považoval za nějaký extrém. Postupem času jsem zjistil, že to žádný extrém nebyl a pozapomněl na to. Díky současné četbě na pokračování jsem si vzpomněl.

Vezměme si třeba minulý díl, který představoval lázně. Koho z nás napadlo, kolik jich tu vůbec bylo? Asi málokoho. Nebo díl poslední. To je přeci dokonalý návod na výlet, putování nebo dovolenou. Minimálně já o něčem takovém začínám uvažovat.

Přestože mám přístup k celé četbě na pokračování, zakázal jsem si její četbu najednou. Pročítám si jí postupně, tak jak je vždy v sobotu prezentována nová část. Musí se to trošku vstřebávat. Informací je to opravdu mnoho a před námi je ještě dost a dost stránek textu, který rozhodně stojí za to číst. Nedělám si nárok na hodnocení, je vždy subjektivní, ale tato četba na pokračování za to vážně stojí. Začtěte se do ní i vy.

K četbě a vlastně i čemukoli dalšímu co vás v příštím týdnu čeká vám přeji pohodu a hodně štěstí.

Click here for reuse options!

editor





"Nechci chod Abecedy ovlivňovat svými články. Ale úvodníky si asi neodpustím..."