Někdy je to jinak

Někdy věci dopadnou docela jinak než zamýšlíte. Určitě to pro vás není žádná novinka. No a protože je člověk občas docela škodolibý jsem přesvědčen, že i vás potěší, že se ani magazínu Abeceda podobné „zážitky“ nevyhýbají. V rámci škodolibosti ale musím dodat, že to vypadá, že všechno zlé je k něčemu dobré.

V průběhu léta jsme vyzvali ke sdílení vašich snímků z dovolené. Zřídili jsme pro to i web. No a objevila se řada snímků. Nebyla ovšem nijak dlouhá. Přišly obrázky od tří výletníků, takže pokud bychom chtěli provádět nějaké závěrečné hodnocení, asi by to nebylo nic moc. Výsledek – sice jsme dělali zbytečně web pro poslání obrázků, ale na druhou stranu jsem ušetřili čas při jejich hodnocení. Ti tři, kteří snímky poslali to již vědí a v průběhu zítřka můžeme onen web zrušit a ušetřit tak strojový čas serveru.

Podobně jsme plánovali projekt, který by zmiňoval historii našich železnic. Nějaké tipy nám poslal jen jeden z autorů (Bavor V., kterému tímto děkuji) a to je celkem málo. Ale nevadí, celý záměr se totiž pomalu změnil na něco co možná ve finále dopadne ještě lépe. Sice to bude trochu víc práce, ale určitě zajímavější.

Pro příští týden pak jeden z autorů poslal zajímavý cyklus a tak doufáme, že dodá včas finální část, abychom ho mohli zveřejnit. Nyní ladíme zveřejnění, protože je to trochu složitější, vzhledem k odkazům, které obsahuje. Mohu ale prozradit, že jde o určitý druh recenze a prozatím všechny recenze tohoto autora vzbudily docela ohlas. Tak to snad nebude jinak.

To je o tom, že je někdy něco jinak pro dnešek vše. Za oknem svítí slunce a při tom není zase tak moc teplo, jak to vypadá. Přesto je to pohodové počasí. Stejně tak i vám přeji aby nadcházející týden byl pohodový a pokud se vám něco nepovede přesně podle očekávání, tak nevěste hlavu. Může to nakonec dopadne i lépe.

