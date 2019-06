Někdy zahřmí…

I když to tak nevypadá, nepíšu dnes o počasí. Někdy totiž zahřmí i jinde než na obloze. Nebudu jmenovat a ani komentovat. Jednak je to proti mému předsevzetí být pokud možno nestranný a pak jsem si ještě nepřečetl vše potřebné.

V tomto týdnu jeden z autorů pocítil potřebu vymezit se proti světonázoru jiného autora a rozhodl se odejít z magazínu Abeceda, právě z důvodu nesouhlasu s uvedeným světonázorem. Naopak druhý autor se cítí hrubě poškozen tím prvním za ono tvrzení o světonázoru. No a já momentálně vím jen toto a to co mi oba dva napsali v emailech, které nehodlám zveřejňovat a ani komentovat. Možná názor změním, ale v tuto chvíli o tom pochybuji.

Kteří autoři to byli v tuto chvíli uvádět nebudu. Odchod jednoho z nich by zajisté ochudil magazín Abeceda, ale v našich záměrech co s magazínem dělat dál by to neznamenalo prakticky nic, takže na dělání nějakých závěrů je brzy.

Ukončení licenční smlouvy pro zveřejňování děl autorů trvá 30 dní, během kterých může autor svůj názor i změnit, takže prozatím se pro čtenáře vůbec nic nemění. Více tuto záležitost v tuto chvíli komentovat nehodlám. I z toho důvodu pod tímto nedělníkem není otevřena diskuze.

No a to je pro dnešek vše. Přeji vám krásný tropický týden (máme-li věřit meteorologům) který bude nejlépe bez bouřek a hřmění.

Click here for reuse options!

editor





"Nechci chod Abecedy ovlivňovat svými články. Ale úvodníky si asi neodpustím..."