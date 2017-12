Letos to nějak vyšlo na neděle. Štědrý den i Silvestr. Takže při psaní nedělníku nemusím hledat téma.

Jestliže jsem minulý týden psal o tom co a komu přát a na co myslet, tak jsem vlastně napsal to co si myslím stále a platí to i pro dnešek.

Víte, ono jde o to, co si přát do budoucna. A nejde o to, zda máme na mysli týden, měsíc a nebo rok. To jsou jen časové úseky které jsme si sami vymysleli. Teď jde jen o to, abychom to domysleli i trochu dál, než k označování. Abychom se snažili o to udělat je lepší. Pro sebe i pro ostatní. Vždyť to je ostatně totéž. Nemyslíte?

Dovolte, abych vám popřál do nového roku 2018 jen to nejlepší. Jak po stránce zdravotní, tak i osobní a v neposlední řadě i pracovní.

A v příštím roce nám zůstaňte věrni. Pokusíme se vás nezklamat.

Petr Stočes

editor

"Nechci chod Abecedy ovlivňovat svými články. Ale úvodníky si asi neodpustím..."