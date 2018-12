Včera nevyšel nedělník. Určitě jste si to všimli. Bylo to schválně. Šetřil jsem si ho na dnešek, protože jsem chtěl napsat něco ke konci toho současného a počátku toho nadcházejícího roku. Jenže, víte, tak nějak mě napadá, jaký to má vlastně smysl.

Vážně si někdo myslíte, že s dnešní půlnocí se něco změní a pokud se něco nedařilo, tak nějakým zázrakem, mávnutím kouzelného proutku se to otočí o stoosmdesát stupňů? A naopak?

Ta půlnoc není magická, snad jen v našich myslích, ale to co je rozjeto bude pokračovat tak jak začalo. To jen my si myslíme, že nastane nějaká změna.

Je ale pravdou, to vám potvrdí když ne každý, tak většina psychologů, že to může pomoci. Pokud budeme něčemu hodně věřit, půjdeme na věc s větším odhodláním a to může vést k pozitivnímu výsledku. No a tak mi nezbývá, než odhodit skepticismus a popřát vám všem a konec konců i sobě, mnoho úspěchů v nadcházejícím roce 2019.

Možná přidám i takový svůj malý tip. Zkuste si každý den prožívat svůj malý Silvestr a Nový rok. Se všemi přáními a předsevzetími. Možná pak bude super celý ten nadcházející rok. Třeba nejen ten.

To vám do nového roku 2019 přeji skutečně od srdce. Užijte si ho.

