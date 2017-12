Podvečerní nedělník

Nemám toto roční období moc rád. Všude nastává shon těch, kteří potřebují hromady a hromady dárků, věší ozdoby na stromeček, aby byl větší a svítivější než ten souseda a podobně.

Před pár dny jsme se s přáteli a známými na tohle téma bavili a já jen tak mezi řečí prohlásil, že třeba takový stromeček, tak ten ještě nemáme.

Neměl jsem to říkat.

V pátek mi přinesl vánoční stromek soused. Abych ho prý už nemusel shánět. Má les a je to prý maličkost. Včera se stavil manžel od kamarádky. Prý pozdravuje a ať si ho užiju. Přinesl totiž stromek. Dnes dopoledne jsem jel na otočku ke tchýni. Čekal tam na mě, asi to už tušíte, vánoční stromeček.

Moje polovička mi při příchodu řekla, že teda neví co budeme dělat se dvěma stromkama. Na cestě byl řidič od ní z práce se stromkem který objednala. Řekl jsem jí o pátečním a sobotním a začala lehce měnit barvy. Do toho přijel ten šofér.

Začala bojová porada.

Jeden bude v obýváku. Klasika. Druhý dáme pod schodiště. To jsem prosadil já. Bude to tu konečně vypadat jak v paláci průmyslníkově. Terasa co se z ní chodí na zahradu. Další místo kam se dá stromek. Konečně se využije ta zásuvka co tam je a co tvrdím, že jen prodražila bydlení a bez ní by to bylo levnější. Poslední moje polovička prosadila před vchodové dveře. Alespoň prý bude dobře vidět od branky k domu.

Mezi tím pes všechny stromky našel a označkoval si je.

Divíte se ještě, že je dnešní nedělník podvečerní?

Na druhou stranu se mi to hodně líbilo. Pokud by totiž všechny problémy byly takového rázu jako ty moje dnešní, tak by to na světě bylo super. Nemyslíte?

Takže vám přeji krásné prožití nadcházejícího týdne. Mimochodem. Už máte stromeček?

Click here for reuse options!

editor





"Nechci chod Abecedy ovlivňovat svými články. Ale úvodníky si asi neodpustím..."