Chtěl jsem dnes popřát ke svátkům, ale… Máme problém a potřebujeme poradit. A je to moje vina.

Seděli jsme takhle na poradě a přemýšleli o nějakém projektu. Internetovém. Máme docela dost nevyužitého místa na serverech a tak co s ním, když už ho platíme, že?

Dostal jsem nápad. Agregátor zpráv z tzv. alternativních webů. Bez jakéhokoli hodnocení a redakčních komentářů. Když už to lidi čtou, tak jim jich předložme víc pohromadě, ať mají jednodušší výběr. Něco odsuzovat je jednoduché, ale ať jde o odsouzení a nebo souznění je nejprve nutné to co posuzuji poznat. A to jsme chtěli čtenářům usnadnit.

Včera v noci začal web sbírat ostrá data a ve chvíli, kdy píšu tento nedělník je na něm již kolem padesáti článků. Vsadili jsme na minimalistický design a jednoduchost. Momentálně je ale web vypnutý.

Psal jsem, že jsme nechtěli články hodnotit. Jenže je hodnotí, zcela nestranně, někdo jiný. Nebo spíš něco jiného. Již při první sklizni včera v podvečer vypadly dva servery. Ne, že by nefungovaly, ale tolik duplikací článků hned tak neuvidíte. A aktuální stav? Je zveřejněno kolem 50 zpráv, to jsem již psal, ale staženo jich je jednou tolik, duplikáty se automaticky vyřazují.

Použitý systém je poměrně sofistikovaný. Hodnotí agregovaný obsah tak, že porovnává obsah i jeho části a to včetně odkazů, rozvržení odstavců, velkých a malých písmen. Neumí jen interpunkci a tu tedy ignoruje; s ní by to již byla drahá legrace. No a přirozeně obsahu nerozumí, jsou to pro něj jen znaky.

Tak jsem se rozhodl, že tohle tedy ne. Minimálně prozatím. Nabízí se tak otázka – co s tím. Tak možná v diskuzi poradíte. Vždy jsem byl zastáncem toho, že víc hlav víc ví a možná budete mít nějaký super nápad. Necháme si poradit rádi.

Přeji krásný nadcházející týden a přirozeně i hezký zbytek svátečních dnů.

"Nechci chod Abecedy ovlivňovat svými články. Ale úvodníky si asi neodpustím..."