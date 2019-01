Nechal jsem si tento první (od toho název) letošní nedělník na podvečer. Nehledejte v tom žádný jinotaj. Prostě jsem nebyl v dostupnosti internetu a nechtělo se mi ho psát v předstihu. Ještě jsem totiž nevěděl co chci napsat. Tedy věděl, ale ne na sto procent.

Nyní již vím a tak zdržím jen krátce.

Pro rok 2019 nechystáme žádné velké změny. Snad jen jednu. K sobotním četbám na pokračování přidáme i občasné kino. Je to jednoduché. Pokud nebude momentálně žádná četba, objeví se film. Ne vždy, to slíbit nemohu, ale mohu slíbit tolik, že určitě nepůjde o něco co bylo hitem multiplexu a stály se na to fronty. Což ale neznamená, že to nebude stát za nic.

No a to je pro dnešní neděli vše. Takže přeji krásný týden a v sobotu nezapomeňte na film. Kolem poledne, ale zůstane tam i později, nebojte.

Click here for reuse options!

editor





"Nechci chod Abecedy ovlivňovat svými články. Ale úvodníky si asi neodpustím..."