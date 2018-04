Minulý týden jsem požádal o radu. A nic moc odezva. Sice jsem s tím počítal, nedělníky si čte výrazně méně čtenářů než ostatní články, ale z více než stovky čtenářů jen dvě reakce, které obsahovaly jen jeden nápad mi připadá málo.

Tip provést sklizeň zahraničních zdrojů je zajímavý a určitě má potenciál. Nezapadá ale do našeho přístupu k webům a webovým aplikacím. Náš přístup je takový, že aktivity, které jsou nevýdělečného charakteru držíme v češtině. Naopak aktivity které jsou určeny k vydělávání preferujeme v angličtině a často je ani neumísťujeme na servery v tuzemsku, ale preferujeme datová centra v zámoří.

Dobrý nápad, určitě by za to stál, ale aktuálně není z našeho pohledu na pořadu dne. Přesto děkujeme za tip, který možná bude inspirací pro ostatní.

Objevila se i připomínka k nefungujícímu počítadlu komentářů s tím, že pokud bychom chtěli udělat něco smysluplného, opravili bychom ho tak, aby nebyla u článku neustálá nula bez ohledu na skutečný stav komentářů.

To by určitě smysluplné bylo, pokud by to mělo smysl. Ono tomu ale tak není. Diskuzní systém je externí služba a chyba o které víme není na naší straně a jediné co můžeme udělat je upozornit na ní poskytovatele služby. A to jsme již a nejen my učinili. Provozovatel služby Disqus v poslední době řeší tyto problémy komunikace globálně a první kroky proběhly před několika dny a na dalších pracují. Jak rychle ale dojde k vyřešení nevíme. Nehodláme ale na komentářovém systému nic měnit. I když jsem v počátcích magazínu Abeceda o tomto řešení někdy i pochyboval, tak v současné době za ním pevně stojím a uvažuji dokonce o rozšíření využívání služeb třetích stran. Pro provozovatele je to jednoznačně jednodušší cesta jak dostát některým právním závazkům, které plynou například z blížící se platnosti GDPR.

Jak tedy dál v řešení otázky kterou jsem minulý týden nadnesl? Nechte se překvapit. Uvažujeme o využití sociálních médií a jak řekl jeden kolega, možná z toho něco hezkého vyleze…

Přeji vám všem pěkný, snad již konečně plně jarní, týden.

