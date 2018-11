Snad to vyšlo. Co? No to já nevím. Píšu totiž tento nedělník s předstihem; od pátečního odpoledne až do nedělního večera jsem nejen mimo město, ale i mimo dosah nejen internetu, ale i mobilního signálu. Máme tam jen pevnou linku ke které nejde nic připojit. A to je strašně super.

Pro řadu lidí je to asi nepředstavitelná situace, pro mě by to tak asi kdysi bylo také, ale je to strašně super. Musí se to zkusit.

Takže doufám, že to vyšlo. Tento úvodník, oslavy 17. listopadu a cokoli jen chcete. A do budoucna vám nejspíš přeju totéž. Krásný týden. Ať vyjde.

editor





"Nechci chod Abecedy ovlivňovat svými články. Ale úvodníky si asi neodpustím..."