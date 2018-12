Jestli si myslíte, že chci dnes psát o automobilech a funkci některých z nich, funkci Start/Stop, tak se pletete. Jen mě tak napadlo, že se to hodí.

Včera byl dokončen cyklus četby na pokračování, který se věnoval věcem více či méně seriozním a je tedy na čase trochu odlehčit. Což nemusí být vždy jen nějaká humorná četba. Hledali jsme a hledali a nalezli jsme zábavu, která na první pohled vypadá jako hodně hloupá. Překvapivě není.

No a to pro vás máme připraveno od příští soboty. Co to bude konkrétně zatím neprozradím. Jen v pátek trochu napovíme, ale počkat si budete muset na sobotu.

Prozatím vám přeji příjemný nadcházející týden a příjemné čekání. Je na co.

"Nechci chod Abecedy ovlivňovat svými články. Ale úvodníky si asi neodpustím..."