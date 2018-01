Šťastná ruka

Ruka plná štěstí může být různá. To proto, že pro každého vypadá ta nešťastná docela jinak. Někdy to je ruka fotbalová, někdy ruka na klávesnici, někdy ruka s obálkou.

O fotbalistech toho víme dost, o klávesnicové ruce jsem psal před týdnem v komentáři nedělníku a ta ruka s obálkou nás čeká.

Nevím co do té obálky dáte, jestli jednoho a nebo toho druhého. Jestli se vám líbí to či ono. Nevím ani to, zda do ní budete vkládat podle toho co byste si přáli a nebo podle toho, jak často v poslední době slýchám, čemu již nechcete přihlížet. Nevím to a jsem dalek toho vám radit.

Takže, kromě přání prožití krásného nadcházejícího týdne, jak jinak, než s magazínem Abeceda, vám asi popřeji šťastnou ruku. Tu s obálkou.

Jak moc byla právě ta vaše ruka šťastná si povíme za týden. To by mělo být jasné, kdo bude v nadcházejícím volebním období naším prezidentem. Právě proto vám tu šťastnou ruku přeju.

