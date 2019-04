Tak jsem se tak díval…

Je to tak. Díval jsem se na to, zda po aktualizaci Firefoxu už korektně funguje diskuzní systém. Nejen na stránkách magazínu Abeceda, ale i na jiných webech kde je používán. Vypadá to, že už problémy vychytali. Nebo vychytávají. Tak snad to už bude fungovat korektně.

Když jsem tak byl v administraci magazínu, i v těch zákoutích, kam se nedostane každý, tak jsem si procházel log bezpečnostního systému. Odkud lidé přichází a co si čtou. V té souvislosti přeji dobrou chuť, sice opožděně, do Bratislavy (trhané hovězí) a nebo Hrušovan na Jevišovkou (řízek pod pokličkou). Snad ty recepty inspirovaly a třeba i chutnaly.

Jenom nevím co si chtějí uvařit v Krasnodaru. Ale asi nic, protože při dnešních asi devadesáti návštěvách je nezaujaly konkrétní články, ale štítky. Například „Bradáčová,“ „volby“ a nebo „Velká Británie.“ Ale když tak koukám na některé zájmy, tak kuchtíci v Krasnodaru nejsou jediní.

Nějak by mě to nezajímalo, pokud by měli stejné zájmy, jako ti z Blavy nebo Hrušovan. I výše uvedené štítky by mě nechaly klidným. Některé adresy které ale právě ony návštěvníky zajímaly jsou dost kuriózní. Třeba zkoušení která adresa vede do hlavní administrace magazínu, pokusy o opakované přihlášení do superadministrátorského účtu a podobně ve mně vzbuzují pocit, že asi nepůjde o příznivce chutných receptů.

Ale nevadí. Důležité je o nich vědět. No a pokud svých snah nezanechají? Tak vám tady ukážeme nejen IP adresy oněch zvědavců, ale i zaměřená místa jejich připojení. Jsou to hodně zajímavé snímky, tomu věřte.

Přeji krásný nadcházející týden. Snad se oteplí, abychom při blížící se koledě nenastydli.

