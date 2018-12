Tak tedy Š&V

Minulý týden jsem psal o stresu a pohodě. No a právě proto se mi právě dnes nechce nic moc psát. Já vím, je neděle a povinnost, kterou jsem si dal sám sobě, by mě měla přinutit napsat nějaký nedělník, nejlépe nějak smysluplný a v duchu nadcházejících svátků. Jenže víte vy co? Jsem v takové nějaké líné pohodě. Doma jsme si to letos nastavili podobně. Nestresujeme se a lenošíme.

Přípravu na sváteční dny jsme dělali tak nějak průběžně. Poslední dva týdny jsme k běžnému nákupu každý den přihodili dvě či tři věci navíc. Povedlo se to tak šikovně, že jediný hromadný nákup jsem provedl někdy ve středu, když jsem zašel do svého oblíbeného knihkupectví nakoupit dárky, dávám pravidelně knihy, a na svátky už nic nepotřebujeme. Stromeček jsem pořídil někdy před týdnem a paní ho v obývacím pokoji ozdobila. Já zdobím ten co roste na zahradě. Na dům žádná světýlka nevěšíme, nějak mi nepřipadá rozumné bydlet v baráku co vypadá jak komín od elektrárny, samé světýlko.

Takže pohoda.

No a tu pohodu a hodně štěstí a především zdraví přeji i vám a vašim blízkým. Krásné Vánoce.

Jo a to Š&V v titulu určitě rozklíčujete. Šťastné a veselé…

