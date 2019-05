Tento způsob…

Ono ještě není léto a tak slova klasika o nešťastném způsobu ročního období použít nelze. Ale podivné to jaro je. U nás doma nevíme co dřív. Vypnout topení, zapnout topení, odstavit ho konečně po zimě a nebo pro jistotu držet pohotovost a když tak opět zapnout?

Myslím že v tom nejsme sami. Od sousedů se také line kouř z komína. I když to vlastně v dnešní době není klasický komín a ani klasický kouř. Když ale víte kam se podívat a co hledat, najdete ho.

Pravda, pořád je to lepší než v Německu, kde prý jezdí po dálnicích sypače, ale výhra to není. To je jako byste se radovali, že vás sice vykradli, ale u sousedů toho vzali víc.

Co chci předchozími řádky říci? Vlastně je to jen vycpávka. To počasí působí tak, a myslím, že nejen na mě, že nemám ani moc náladu o něčem psát, něco na mě navíc leze, to víte, to střídání počasí nikomu na zdraví nepřidá a nachlazení na sebe nenechá dlouho čekat, a tak je to vlastně jen takové to psaní o ničem, abych dostál svému nedělnímu závazku.

Do příštího týdne vám přeji dobrou pohodu, málo nachlazení a pokud to jen trochu půjde, užijte si ho co nejlépe.

Click here for reuse options!

editor





"Nechci chod Abecedy ovlivňovat svými články. Ale úvodníky si asi neodpustím..."