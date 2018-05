Třetí první máj (úterní nedělník)

Je to tak vážený čtenáři, dnes se setkáváš s magazínem Abeceda na prvního máje potřetí. Poprvé to bylo před třemi lety, první květnový den roku 2015, kdy magazín Abeceda zveřejnil své první články.

Co tu tehdy bylo? Přirozeně můj úvodník. A pak řada dalších, o hodně víc zajímavých, článků. Autor 747 nás objasnil Proč nejsou na eurech osobnosti a Bavor V. nám ukázal jeden zajímavý most v článku Poslední most. Tentýž autor nám také pověděl Jak se zbavit pivovaru a také nám řekl Jak jsem neuklízel Česko. Šárka H. ve své autorské tvorbě ukázala Hry, které nelze nehrát, takže nám zahrál AdDragonův Poslední pianista.

Určitě to byl hezký den, i když PetrB psal o tom, že může být i Ukradený první máj a Anna Šochová připomněla i ožehavé téma článkem Princeznička.

Nezapomněli jsme ani na klasika, konkrétně Čapkovu stať Tedy k prvnímu květnu.

To bylo před třemi léty. Pátek to byl.

Od té doby se toho stalo mnoho. Uplynulo 1096 dnů během kterých se na stránkách magazínu Abeceda objevilo, nepočítám-li tento můj článek, neuvěřitelných 1433 článků u kterých se postupem času objevilo dalších neuvěřitelných 5737 komentářů.

Tohle všechno si přečetlo úctyhodných 37 617 návštěvníků z nichž se různě vrací neuvěřitelných 19 892. To je víc než mají některá okresní města v ČR (viz).

Tuhle statistiku jsem si neodpustil. Promiň mi jí čtenáři, ale informace o implementaci tolik kritizované GDPR na stránkách Google Analytics jsou poněkud nejasné a je tak možné, že takto komplexní již nebude. Kdo ví.

Vždycky jsem se chlubil tím, že nemáme žádnou reklamu a chlubím se tím neustále. Nemáme. A o to víc mě těší návštěvy ze zahraničí. To víš, cizina. Pokud nebudu brát v úvahu některé náhodné návštěvy, protože třeba ten jeden návštěvník z Nepálu a nebo ti dva ze Senegalu jsou asi skutečně náhodní návštěvníci, tak v první desítce jsi možná i ty, čtenáři. Kdo ví, třeba jsi jeden ze 17 stovek návštěvníků z USA, čtyř stovek Slováků a nebo stejného počtu lidí z Německa. Nebo jeden ze třicítky Francouzů. Já to nevím, ale jsem za tvou návštěvu rád. Je mi jedno odkud čtenář je. Pokud se vracíš, jsi vždy vítán.

Magazín Abeceda ale nejsou jen čtenáři. Jsou to především autoři bez jejichž textů by nebylo co číst. Jsou to ti, kteří ti tu nabízí své názory, myšlenky a vlastně se tu před tebou, čtenářem, doslova obnažují. Bez nich by to nešlo. Jim patří můj dík. Budu to psát pořád, protože to je jednoduše pravda.

To byla uplynulá tři léta. Co dál? Plány máme.

Zakoketovali jsem s agregátorem AlternativPress, nicméně nejde o cestu, kterou bychom chtěli jít. Pravdou je, že jsme nikdy na web nedali to čemu soukromě říkám „somrovací tlačítko.“ Znáš to čtenáři jistě sám. Na webu se objeví oznámení, že provoz je nákladný a abychom zachovali kvalitu je třeba každý měsíc získat x peněz, zatím jich je tolik a tolik, takže pošlete třeba padesátku, abychom zachovali svou existenci. Inu, já ty náklady znám. A znám i to, kolik web s určitou návštěvností může vydělat na reklamě. Na zbohatnutí to není, ale základní provoz to pokryje. Navíc jsem zastáncem toho, že by mělo být něco za něco. Vůbec by mi nevadilo, kdybychom třeba nabídli nějaké upomínkové předměty jako protihodnotu nebo něco podobného, ale tomu „somrovacímu tlačítku“ se chci vyhnout. Ale možná nevyhnu. Zrodil se nám totiž takový projekt, ne přímo u nás, byl to tip jednoho z autorů, který nás ale neskutečně zaujal. Pokud se dostaneme do stádia, kdy se začne rýsovat něco konkrétnějšího tak budeš, milý čtenáři, tím prvním kdo se to dozví. Jen naznačím, že nejde přímo o unikátní projekt, je známý v zahraničí (to víš, zase ta cizina) ale je modifikovaný na naše poměry a naše možnosti. Snad to vyjde, docela se mi to totiž zamlouvá a stálo by to za to. No, uvidíme.

Připravujeme i některé další, spíš drobné projekty, spíš projektíky, ale to je zatím jen ve stádiu obecných debat.

Na prvního máje jsem toho, myslím, napsal až až. Stručnou rekapitulaci, ještě stručnější nástin věcí budoucích a to asi pro dnešek stačí. Tak ti milý čtenáři přejí krásné prožití, jestli čekáš, že budu psát o nadcházejícím týdnu, tak se pleteš. Přeji krásné prožití dalších minimálně tří roků s magazínem Abeceda. A nejen s ním a nejen pouhá tři léta.

Krásný První máj.

