Vejcokrálík se mi líbí. Každý si najde to své. Vajíčka pro příznivce klasických Velikonoc, zajíce pro ty více internacionální a soudě podle obrázku třeba i truhláře pro milovníky práce se dřevem, mohu-li ze snímku posoudit materiál. Jenže ono není důležité ani jedno. To co vidím jako podstatné je ten výběr. Měl by být univerzální a nejen v jednom nepodstatném náhledovém obrázku.

Možná jsem vystihl to správné a možná ani náhodou. Nevím. Co ale vím zcela jistě je to, že vám přeji krásné prožití svátků; protože je nedělník psán s předstihem (a doufám že se zveřejní správně, znáte stroje) nevím zda bude hezky či ošklivo. Tak nějak ale věřím, že se vám zalíbí ať bude jakkoli. Protože počasí rozhodně není to hlavní.

Užijte si i nadcházející týden. Minimálně stejně dobře jako ten současný.

Click here for reuse options!

editor





"Nechci chod Abecedy ovlivňovat svými články. Ale úvodníky si asi neodpustím..."