Začíná to…

Je vám venku zima? Asi ano. Pomalu to začíná, viďte. Teplíčko končí, babí léto je nejspíš bůhví kde a pomalu se blíží zima. Někde rychleji.

Já mám zimu docela rád. Tedy, rád. Mám jí rád v teple vyhřátého pokoje s něčím dobrým ve sklence, se zajímavou knihou a tak podobně. V autě na neudržované silnici mi to zase tak příjemné nepřipadá. Ale co, každý si většinou vybavuje to lepší. Rozhodně raději než to problematické.

No a tak vám do nadcházejícího týdne přeju jen to dobré a lepší. Zima je nejlepší za oknem vytopeného pokoje. Hezký týden.

"Nechci chod Abecedy ovlivňovat svými články. Ale úvodníky si asi neodpustím..."