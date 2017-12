Zákon schválnosti funguje

Náš poskytovatel připojení má občas výpadek. S tím jsme se tak nějak už smířili. Patřím ale mezi ty, kteří upřednostňují zabezpečení bezpečí před pohodlím a nehodlám ho měnit. Statická adresa nám dává možnost přístupu k administraci magazínu Abeceda z vyhrazených počítačů a to mi dává, mimo jiné, pocit určitého bezpečí.

Zkušenost ale říká, že případné poruchy které vzniknou přes víkend zmizí až v průběhu pondělí. Proto chci aby víkendové články byly připraveny a naprogramovány ke zveřejnění již v pátek.

Když si nyní dáte dohromady nadpis, to co píšu výše a fakt, že tyto řádky nevychází v neděli, ale spolu se sobotní četbou na pokračování až v pondělí, tak už asi tušíte, co se stalo. Výpadek.

Když si víkend připravíme v pátek, nestane se nic. Pokud přípravu vynecháme, tak to většinou dopadne tak jako tento víkend. Zákon schválnosti opravdu funguje.

Děkuji za vaše pochopení. Jsme jenom lidi a stát se to může. A v budoucnu se to určitě někdy zopakuje. Minimálně do té doby, dokud budu preferovat bezpečnost před pohodlím.

Vám ale srdečně přeji pohodlný předvánoční týden. Ať se daří s minimem stresu.

"Nechci chod Abecedy ovlivňovat svými články. Ale úvodníky si asi neodpustím..."