Změna je někdy důležitá

Již delší dobu jsem uvažoval o změně magazínu Abeceda. Jak a kdy ho ale transformovat na něco lépe použitelného pro běžného návštěvníka? Jak ho udělat pro běžného čtenáře zajímavější a jak právě tomu běžnému uživateli umožnit interakci? Podobné myšlenky se mi honily hlavou již někdy na přelomu roku.

Falešné obviňování jiného autora ze strany autora Bavora v tak přišlo jako na zavolání. Řekl jsem si, že nyní je konečně čas se vážně zamyslet na kroky, které se jen rýsovaly v mé hlavě. No a konečně to je tu.

Dnešní nedělník je prozatím na nějakou dobu posledním příspěvkem v magazínu Abeceda. V průběhu nadcházejícího týdne si dáme dovolenou. Konec konců na ní, myslím, máme taky už nárok. Na té dovolené ale budeme něco málo dělat. Postupně vypneme stránky magazínu Abeceda a předěláme je na něco jiného. Co to bude uvidíte možná ještě v průběhu léta. Informace naleznete na našem blogu, který již od počátku, dokonce ještě před samotným spuštěním magazínu Abeceda v květnu 2015, používáme pro podobná oznámení. Ti, kteří mají nastaven odběr informačních emailů se to dozvědí i z nich a možná něco unikne i na naše sociální sítě, ale to nevím jistě.

Tak tedy hezkou dovolenou. Užijte si jí jak nejlépe to jde. Na shledanou.

editor





"Nechci chod Abecedy ovlivňovat svými články. Ale úvodníky si asi neodpustím..."