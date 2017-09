Bez státu by chudí lidé nedosáhli na lékařskou péči (Lži etatistů)

Zastánci státu často říkají, že díky státu je zajištěna lékařská péče i lidem, kteří jsou chudí. Podle nich by v takovém případě, kdy by lékařskou péči zajišťoval volný trh, lékaři a zdravotnická zařízení, fungující na tržním základě, v honbě za ziskem zvedala ceny až do takové míry, že by zdraví bylo dostupné jen pro nejbohatší. Chudí lidé by měli, pokud vůbec, jen podřadnou lékařskou péči.

Vždy, když tento tupý názor slyším, nemohu pochopit, že jeho zastáncům nedojde, absolutní nelogičnost jejich úvahy, ale asi bych si měl zvyknout, že v argumentech etatistů toho z logiky moc není.

Nedávno jsem se setkal se zajímavý článkem. Pojednával o tom, že

Oční klinika, která nabízela klientům superlevné operace očí, se podle soudu dopustila neférového jednání vůči konkurenci a musí se omluvit. Laserovou korekci zraku nabízela společnost Lexum za méně než sedm tisíc korun za jedno oko, normálně přitom cena začíná na patnácti tisících korun.

zdroj

V článku se dozvíte více, takže jen ve zkratce. Jedna klinika nabízela oční operaci za 6 900 korun. To se nelíbilo konkurenci a podala na ní žalobu. Klinika se hájila tím, že náklady na jednu operaci mají kolem 3 000 korun. Soudní znalec pak stanovil, že obvyklé náklady jsou na takovou operaci 13 000 korun a klinika se musí konkurenci omluvit.

Je to skutečně absurdní situace. Absurdní na ní je už ten fakt, že je možné si u státu stěžovat, když je někdo levnější než druhý. To je přeci věcí toho, kdo nabídne nižší cenu, zda si to může dovolit. Stejně absurdní je fakt, že se nějaký soudce sníží k tomu, aby tuto špinavou hru vůbec hrál.

Bez státu by chudí lidé nedosáhli na lékařskou péči, tvrdí nám jeho zastánci. Jak můžeme vidět na příkladu ze života, tak stát spíše deformuje a omezuje závan svobodného trhu svým diktátem. A je práve stát, díky komu možná na některé zákroky ti chudí skutečně nedosáhnou.

Petr B. Bloger na WordPress.com, libertarián, příznivec ANCAPu a svobody jednotlivce obecně. To B. za jménem je od slova "bloger"