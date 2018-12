Ještě že to ten stát ohlídá

Nějakou dobu jsem nepsal a jak je vidět, vše je stále při starém. Alespoň že nás stát ochrání před těmi zlými podnikateli. Naposledy tak učinil prostřednictvím Úřadu na ochranu hospodářské soutěže když uložil portálu pro rezervaci ubytování Booking.com pokutu 8,3 milionu korun za uzavírání zakázaných dohod.

Čeho hrozného se provozovatel portálu dopustil?

Booking.com podle zjištění úřadu v letech 2009 až 2015 uzavíral zakázané takzvané vertikální dohody s poskytovateli krátkodobého ubytování. Dohody zajišťovaly online portálu lepší cenu i lepší dostupnost pokojů než ostatním rezervačním kanálům včetně samotných poskytovatelů.

Co to znamená, přeloženo do srozumitelného jazyka? Je to zcela prosté. Booking.com sdružuje nabídky ubytování z celého světa. Hotely, ubytovny, priváty a podobně. Navíc třeba i letenky a nebo pronájem automobilu. Je to vlastně takový porovnávač cen ubytování, kde můžete nejen nalézt požadovaný hotel ale můžete si prostřednictvím portálu udělat i rezervaci. A to všechno bezplatně. Portál vydělává na provizi od poskytovatelů služeb, kterým vás, obrazně řešeno, dohodí.

Potud by bylo vše v pořádku. Jenže portál Booking.com si dovolil neslýchané. Domníval se, že podnikání znamená vydělávat peníze na tom, že dodá svému zákazníkovi co nejlepší službu. To totiž znamená ona kritizovaná dohoda.

Booking.com se dohodl s poskytovateli služeb v tom smyslu, že pro jím dodané zákazníky byly poskytovány výhodnější ceny. Portál učinil dohodu, kterou mohl učinit kdokoli z jeho konkurence.

Výsledek dohody? Poškozený není nikdo a zákazník může jen a pouze ušetřit.

Jenže státní úředník vidí něco jiného. Nějaký podnikatel asi našel cestu k tomu, jak vydělat víc než jiný. Tak to je třeba potrestat. Vcelku logické, protože státní úředník není schopen pochopit, že někdo vydělává svojí fantazií a snahou uspokojit potřeby svého zákazníka. Státní úředník má své jisté. A placené z peněz uloupených právě tím, co se snaží.

Co nám uvedené ukazuje? No přeci to, že UOHS je zcela zbytečný úřad, který má regulovat něco, čemu ani zhola nerozumí. Zbytečný stejně jako celý státní aparát.

