Kam se řítí naše ekonomika?

Nedávno byl zveřejněn výhled české ekonomiky:

Česká ekonomika v roce 2018: Stabilní růst se známkami přehřívání

Růst české ekonomiky se v roce 2018 zpomalí, zůstane ale silný a nad průměrem eurozóny i EU. České hospodářství bude ještě více trápit nedostatek zaměstnanců, což může vést k rychlejšímu růstu platů.

Trh práce a nemovitostí přitom jeví stále silněji známky přehřívání. Vyplývá to z Výhledu české ekonomiky na rok 2018, který sestavil analytický tým Deloitte. „V roce 2018 očekáváme zpomalení růstu HDP na 2,9 procenta. Klíčovými předpoklady jsou růst HDP eurozóny o 1,6 procenta, pokračující zvyšování úrokových sazeb a mírně negativní vliv fiskální politiky,“ říká hlavní ekonom Deloitte David Marek.

České hospodářství se i nadále bude potýkat s nedostatkem zaměstnanců. Na přelomu let 2017 a 2018 bylo v Česku více volných pracovních míst než dostupných pracovních sil, které by skutečně hledaly zaměstnání. Dle odhadů Deloitte proto zesílí tlak na rychlejší a výraznější růst platů.

Z analýzy Deloitte také vyplývá, že se trh práce a také realit přehřívá. Česká národní banka proto bude pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb. Klíčová repo sazba by se mohla v průběhu roku 2018 zvýšit ze současných 0,5 % až na 1,75 %.

Nižší inflace a vyšší úroky

Stejně jako loni budou mít i v roce 2018 vliv na zvyšování cen sílící domácí poptávka a mzdová inflace. Ke slovu by se nicméně měl dostat další důležitý faktor – posilování kurzu koruny, který snižuje ceny dováženého zboží. Pokud se zklidní ceny potravin a nepřijde nějaký nákladový cenový šok, měla by inflace postupně klesat. Po většinu roku 2018 by se měla pohybovat pod dvěma procenty.Vláda by sice podle návrhu státního rozpočtu měla v roce 2018 hospodařit s deficitem, přebytky v rozpočtech krajů a obcí by ale měly převážit a celkové saldo vládního sektoru by mělo dosáhnout 0,9 % HDP. Dluh státu by měl pokračovat v sestupné tendenci a na konci roku by měl činit 31,3 % HDP (oproti odhadovaným 33,6 % na konci roku 2017).