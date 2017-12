Křik, vy víte koho

Je to zvláštní a při tom velice časté. Nejvíc křičí neschopní. Ve své neskonalé tuposti, podporované sociálním státem, politickou, genderovou, rasovou a já nevím jakou ještě korektností mají tendenci vše svalovat na druhé. Nejčastěji vlastní neúspěchy.

Znám řadu lidí, kterým se nedařilo. Neptali se na to, kdo jim hází klacky pod nohy, ale na to, jak to udělat, aby to šlo. A nebo změnili své úsilí na jiný cíl. Konec konců i já mezi ně patřím.

Jenže takoví nejsou všichni.

O křiku neschopných jsem již psal minimálně dvakrát. Před více než rokem to bylo o taxikářích a letos v létě o našich dřevařích.

Nedávno začali křičet další. Lékárníci.

Mít lékárnu je prima obchod. Na pořízení to je sice kapičku dražší než založit večerku, prodavačky mají zpravidla vysokou školu, musí se tvářit důležitě a na rozdíl od té večerky by měli o zboží v regálech vědět něco víc než je napsáno na krabičce. Ono se to ale určitě vrátí. Jinak by lékárny asi nikdo neprovozoval, to dá rozum.

Některé výrobky si v lékárně platíme, některé ne a některé z části. To nepíšu nic nového. Jenže cech lékárníků, který stejně jako třeba cech taxikářů sdružuje monopolní dodavatele služeb v oboru přišel na hroznou nespravedlnost.

On to teda není cech, jmenuje se Česká lékárnická komora, ale funguje stejně jako středověké cechy. Nikoho mezi sebe nepustit, aby nedejbože nevznikla konkurence.

Mastičkáři, pardon, není to cech ale komora, takže lékárníci měli v listopadu sjezd. A vymysleli fikanou věc. Regulovat ceny a i to, kde lékárna bude a nebo nebude.

„Zavedení systému pevných doplatků, který je běžný v mnoha evropských zemích, by dalo pacientům přehled, kolik budou na své léky doplácet, protože by byla výše doplatku ve všech lékárnách stejná. Rozhodně by nevedlo ke zvýšení doplatků, ale naopak k jejich snížení, protože stát může na ceny léků vypsat soutěž a stanovit výši doplatků, nebo zajistit plnou úhradu léčiv sám,” doplňuje Chudoba.

***

Vznik sítě lékáren podpoří fungování lékáren na venkově, kde je třeba zachovat obslužnost pacientů. Nová pravidla zajistí, aby nevznikaly nové lékárny tam, kde nejsou potřeba, a aby nezanikaly tam, kde potřeba jsou.

zdroj

Co to znamená? Stát určí kde může a kde nemůže být lékárna. A doplatek za léky bude všude stejný. Zapomeňte na to, že budete mít na výběr. Zapomeňte na to, že třeba ušetříte.

Myslím, že nejsem sám, kdo přestal chodit do lékárny, kde byla neochotná obsluha a nebo vše trvalo nesmyslně dlouho a začal chodit k blízké konkurenci, kde bylo vše na pohodu.

Stejně tak určitě někteří ví o rozdílu doplatku. Jedné známé, je to již paní kolem osmdesátky, občas skočím pro léky. Ne do lékárny, která je nejblíž, využiju cestu do jiné na druhé straně města. Rozdíl v doplatku je několik stokorun. Na zemi jsem to ještě ležet neviděl.

Komora neschopných lékárníků má skrzevá svého šéfa plnou hubu keců o tom, jak jde hlavně o lidi. To je docela možné, ale domnívám se, že jim jde hlavně o vlastní lidi z jejich cechu. U toho zbytku by nejspíš rádi, aby vešlo v známost jméno vrchního mastičkáře. Jmenuje se Chudoba.

Petr B. Bloger na WordPress.com, libertarián, příznivec ANCAPu a svobody jednotlivce obecně. To B. za jménem je od slova "bloger"