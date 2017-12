Máš zaplacené daně, uhlíři?

Tuto větu z pohádky o pyšné princezně zná asi každý. I o tom jak se vlastně výběrčí daní k onomu uhlíři dostal. Uhlíř jej vzal pod svou střechu ve snaze pomoci tvoru v nouzi.

A podobným způsobem jsem si já nastěhoval do domu svou osobní Finanční správu. Jakožto vyznavač života šlechtice ve století XIII. a XIV. pochopitelně neplatím penězi, ale v naturálních dávkách. A ty jsou jednak pevně stanovené, jednak příležitostné. Výběrčí se docela rozumně řídí tím, že vždy je nutno ponechat plátci tolik, aby přežil a mohl příště znovu zaplatit. Proto jsou i ty dávky nízké. Jenže za ty roky, co u nás žijí, by to nějakou tu korunu také dalo. A tak jaké jsou ty dávky?

Každé ráno podle počtu přítomných výběrčích 2 – 4 Smetánky do kávy.

Stejně tak jednomu výběrčímu odlití mléka do odměrné nádoby.

Pokud se připravuje jakýkoli oběd z masa, podle počtu přítomných výběrčích všechny odřezky patří jim.Teď už jste jistě pochopili, kdo že jsou ti výběrčí. Ano, jsou to naši domácí vládci, tedy kočky a pes.To ovšem není vše, co se jim musí dávat. Při každém návratu domů je nutné podrbat psa.

Každé ráno je nutné podrbat psa.

Pokud pes přijde z procházky s druhým členem domácnosti, ten, který byl doma musí podrbat psa.

Pokud se doplňují kočičí granule do pohotovostní nádoby, musí se nasypat i psovi.

Pokud se doplňují psí granule do pohotovostní nádoby, musí se nasypat psovi mimořádná dávka.

Jakákoli „údržba“ psa se platí ňaminkou. Například vytažení klíštěte – 1 ks, Čištění uší – 2 ks (za každé ucho 1 ks).

Možná si řeknete, proč ty vyděrače vlastně nevyhodíme na mráz? No přece proto, že jsou to naši mazlíčci. Vrací nám to svou zvířecí láskou a jenom jejich přítomnost sama je uklidňující. A jak známo, nic není zadarmo…

Bavor V. Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři