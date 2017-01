Tak tímhle heslem se momentálně řídí Sobotkovi ministři. Peněz nemajíce, rozhazují státní. A nejen vláda. Například krajští zastupitelé v Hradci dostali luxusní notebooky v ceně 30 tisíc za kus. Přitom jej mohou používat pouze jako tašku na zastupitelské dokumenty. A odůvodnění? Musí to být mašinky odolné, protože zastupitelé je budou přenášet až(?) sedmkrát do roka. To bych rád věděl kam, protože já svůj noťásek tahám mnohem častěji a pořídil jsem jej jako repas za nějakých 6 tisíc. A už jej takto tahám několik let bez viditelné újmy. (zastaralost neřeším, protože jak známo, starý by byl i nový hned den po zakoupení). Nevím , kolik má kraj těch zastupitelů, ale pokud by jich bylo padesát, tak to máme bratru 1,5 milionu, tedy alespoň 750tisíc zbytečných.

Soudružka ministryně socialistických věcí vymyslela zákon o sociálním bydlení. A k zákonu hned Úřad. V rozhovoru s financministrem bylo cítit, jak svoji vládní kolegyni považuje za to, co opravdu je. Protože nač úřad, který bude rozhodovat komu starosta na moravsko-slovenském pomezí přidělí takový byt?

Že máme štědrý systém sociálních dávek ví každý. A tak malá vzpomínka na dobu, kdy jsme my měli čerstvě narozená děťátka a ženy dostávaly mateřský příspěvek. Dostávaly ho po celou dobu, co se staraly o dítě, nejdéle však dva, později tři roky. A dostávaly všechny stejně. Patrně proto, že všechny děti pily stejné mléko a kakaly do stejných plen. A v okamžiku, kdy žena šla do zaměstnání, příspěvek skončil. A bylo jedno, zda to bylo po půl roce nebo až po třech. Prostě konec. Tedy žádná možnost vyplacení pevné cílové částky. A děti i matky spolu s otci to prostě zvládly.

Parlament nám uzákonil právo úřadů kontrolovat topeniště. Ale jak to budou praktikovat u „nemajetných“ cikánů, kteří topí vším, co jim pod ruce přijde? Dostanou pokutu, kterou také úřad vymůže? Obávám se, že ne. Že přijde sociální úředník a zajistí jim „státní“ uhlí.

Prostě my si dáme zahrát, …on to někdo zaplatí.