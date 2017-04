V minulém vydání se tu objevila kritika občanstva Horní Plané. Nejlepší je, když poměry kritizuje někdo kdo si toto městečko dovede spojit akorát s říkankou

Horní Planá

Prdel zakopaná

Přitom nezná pozadí celého problému. Jednak přívoz je služba veřejnosti a jako taková musí být dostupná. Nahrazuje most, který v místech kdysi býval, než jej skryla voda přehradní nádrže. Tedy je určitou povinností státu starat se o přívoz stejně jako o mosty.

Přívoz kromě toho zajišťuje nikoli jen rekreační dopravu, ale i místní přepravu občanů žijících na druhém břehu. A ti tudy musí jezdit denně. S ohledem na výši výdělků v oblasti by jakékoli rasantní zvýšení přepravného, jak navrhuje pisatel, znamenalo sice soběstačnost přívozu, ale zavedení podpůrných sociálních dávek pro místní cestující. Takže stát by sice neplatil neschopným tupcům, ale platil by těm, kteří by na přepravu prostě už neměli. Počítejte se mnou:

Osoba 15,- Kč jezdí minimálně 20 dní v měsíci tam a zpět. Pokud zvolí kolo, tak vydá 30 x 20, tedy pouhých 600,- měsíčně. Tedy jako autobusem.

Pokud jeho cesta nekončí v Horní Plané, je nucen použít auto, tedy dalších 100 x 20, což už jsou 2.000,-. Spolu s vlastní osobou zaplatí dnes 2.600,- Kč. Pokud by se doprava dle návrhu pisatele zdvojnásobila, už by cesta do zaměstnáni a zpět stála 5.600,– Kč. S ohledem na místní výdělky dost podstatný zásah do rodinného rozpočtu. Pokud připočtu ještě rodinné příslušníky, tedy manželku a dvě děti, každý po 1.200,- Kč, pak se jedná o výdaj v celkové sumě 10.400,- Kč. Tedy podstatná část jednoho příjmu pro rodinu. Tam se totiž nevydělává 50tisíc čistá ruka.

Pokud by tedy chtěl soukromý majitel udržet přívoz při životě, spíše by musel snížit náklady, tedy mzdu a údržbu, než zvyšovat cenu. Jinak bychom se dostali do situace, stejné jako u ubytoven, kdy se platí horentní dávky do rukou ubytovacích zlatokopů.

Jinak mají místní neschopní tupci pravdu ještě v jedné věci. Aby byla autobusová a vlaková doprava dostupná pro všechny vrstvy obyvatelstva, kraje a stát ji dotují. Proč by tedy stejně důležitou místní dopravu, která zajišťuje dopravní obslužnost velké části na druhém břehu, neměla být dotována stejně? Pokud rovnost, tak pro všechny. I pro ten přívoz a místní neschopné tupce. Ostatně i autobusy a vlaky jsou dotovány stejně pro zaměstnané jako pro turisty.