Není vejce jako vejce

V Ústeckém kraji mohli mít skutečně zvláštní regionální potravinu. Ne něco z výtečného chmele a dokonce ani vynikající víno pěstované na kvalitní sopečné půdě v okolí Chrámců. Mohli mít jako specialitku vejce ve škatuli.

Nemají a je to tak dobře.

Určitě jste se doslechli o tom, že jedna z firem ze skupiny Agrofert málem získala dotaci v rámci značky regionální potravina. A také to, že hrdinný kapitán Korkorán ministr Jurečka zakročil, aby dotaci nedostala firma, která je vlastně velká a ne malý regionální výrobce.

Státní zemědělský intervenční fond, který má podporu značky na starosti, přitom tvrdí, že vše je v pořádku. “Podmínkou pro účast v soutěži je maximální počet zaměstnanců 250 a to společnost Papei splňuje,” uvádí mluvčí státního fondu Vladimíra Nováková. Připouští, že firma je na horní hranici limitu, ovšem v kraji s dlouhodobými problémy s nezaměstnaností. Zapojení do státního projektu proto prý představuje výraznou podporu. Že je Papei součástí kolosu s více než 30 tisíci zaměstnanci, už nikdo nesleduje.

Všimli jste si poslední věty citace? Tak ještě jednou.

Že je Papei součástí kolosu s více než 30 tisíci zaměstnanci, už nikdo nesleduje.

A to je jádro pudla. Stát jednoduše není schopen cokoli řídit. Ani přerozdělování občanům uloupených peněz. To, že Jurečka „zakročil“ není proto, že by to bylo standardem. Je to proto, že o věci začali psát novináři.

Není to tak dlouho co jsem psal o tom, jak mě potěšilo to, že praxe ukazuje, že minimální mzda nikomu nepomáhá a naopak poškozuje zaměstnance. Paradoxně nejvíce ty, kterým má takzvaně pomoci.

Tento vaječný případ je další potvrzení toho na co již dlouho, spolu s dalšími libertariány a anarchokapitalisty, poukazuji. Totiž to, že stát již z principu není schopen kalkulovat a chovat se ekonomicky.

Existuje řešení? Jistě že existuje. Plošné zrušení veškerých dotací a přirozeně také plošného loupení lidem. Ono by se samo ukázalo, jestli lidé chtějí čerstvé vajíčko a nebo krabicovou blemtanici.

