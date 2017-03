Říká se, že kdo chce víc, nemá nakonec nic. Tohle přísloví je často platné a je zároveň velmi inspirující.

Úvodem bych rád poznamenal, že nejsem příznivcem konspiračních teorií. Rád si je přečtu, pobavím se nad nimi či naivitou jejich autorů a příznivců, ale tím moje četba končí. Pokud používám občas telefon, který šifruje a nebo v kanceláři aktivuji rušičku, pak je to jen jako snaha vyhovět některému extrémně paranoidnímu klientovi. Konec konců i díky takovým jsem začal používat kryptoměny, například Bitcoin.

Ale k tématu. Některé konspirační teorie říkají, že snahou vlád ke kontrole lidí je odstranění hotovosti. Budou-li peníze elektronické, bude snadnější lidi ovládat. Kliknutím myši vymažete celoživotní úspory nepohodlnému člověku a zničíte ho bez jediného výstřelu.

Víte, že na tom něco je? Kontrola peněz na jejichž emitování a podobně si stát uzurpuje právo, možná sice legální, nicméně legitimní již méně, je jedním z jeho základních kamenů. Seberte mu ho a sesype se jak domeček z karet. Ne nadarmo jsou tzv. padělatelé peněz trestáni skoro jako vrazi.

Výše uvedené jsem si plně uvědomil při přečtení nenápadného a zapadlého článku v internetové mutaci Hospodářských novin s názvem „Stát hledá způsob, jak “legalizovat” služby jako Uber nebo Airbnb, a dostat je tak pod kontrolu.“

Státy prý chtějí zastřešit tzv. sdílenou ekonomiku. Ne zakázat, božínku to by ti dobráci přeci neudělali. Jen jí dát nějaký právní rámec. Jenže to je právě ono. Když něco funguje, naházíme tomu klacky pod nohy. Uberu by určitě rádi nařídili taxametry a přezkoušení řidičů z místopisu, majitelům bytů pronajímaných pomocí Airbnb určitě nějaké ty hygienické normy a kdo ví co ještě. Proč neomezit to co funguje a je dostatečně regulováno samotným trhem. Ono by se bez toho „právního rámce“ totiž mohlo ukázat, že to bez něj funguje lépe a levněji.

Přestavte si, že vaše sousedka peče výtečné buchty. Moje shodou okolností ano. Existuje něco, co by mohlo bránit tomu, aby je napekla a třeba prodávala na trhu? Nic. Kromě státu.

Kdyby se stala nezaměstnanou, tak by mohla klidně začít péci buchty a prodávat je. Určitě by si zákazníky našla a uživila by se. Jenže stát jí to nedovolí. Respektive jí nahází pod nohy tolik klacků, aby to pro ní bylo nemožné. Hygiena, ČOI, finančák a tak dál. Bylo by pro ní lepší jít na podporu.

Snaha o onen „právní rámec“ tak není nic jiného, než dostat sdílenou ekonomiku, často řazenou do sféry šedé ekonomiky, pod dohled státu. Držím té šedé a konec konců i té černé ekonomice palce. Aby se to státu nepovedlo. Aby co nejvíc lidí dokázalo vydělat a uspokojovat své potřeby a i potřeby jiných lidí bez toho, aby byli v nějakém „právním rámci.“

Protože kdyby bylo něco pravdy na té uvedené konspirační teorii, pak nám tu pořád zůstane směna, bitcoiny a nebo jiné podobné měny a my bychom tak mohli státu oplatit stejnou mincí.

Je pomalu na čase.