Popelnice pro Evropu

U článku „Evropské popelnice“ jsem očekával poněkud jinou tématiku. Nebyla, takže si mohu dovolit rozepsat se sám.

Určitě jste zaregistrovali/-ly, že velkým problémem pro Evropskou komisi je plýtvání. Proto své úsilí začala směřovat právě tímto směrem. Například návrh, aby Evropané jedenkrát týdně jedli pouze zbytky za celý týden. (Mimochodem to odporuje jinému nápadu a to, že nesmíme uchovávat hotové jídlo do dalšího dne.) Takže každou sobotu (nebudeme si kazit nedělní oběd) vytáhneme z lednic a mrazáků vše, co jsme v týdnu nedojedli a pěkně to v rámci šetření zbaštíme. Všiml jsem si v diskusích u článků na toto téma poněkud jiných nápadů. Například vše, co nestihneme sníst, vložit jednou týdně do popelnic a poslat evropským komisařům a europoslancům s přáním dobré chuti.

Jiným prostorem, kde se prý plýtvá, je elektrotechnika . Vyhazujeme spotřebiče, které by po opravě mohly ještě několik let sloužit. Ostatně i zde si navrhovatelé odporují, když v jiných směrnicích nabádají k nákupu energeticky stále výhodnějších spotřebičů. Až dosud jsem se domníval, že vyřazené elektrospotřebiče se rozebírají a veškeré použitelné a recyklovatelné části se vracejí zpět do výroby. A u většiny těchto výrobků by na skládku patrně šel pouze vysátý prach nahromaděný uvnitř za dobu užívání.

No a posledním šetřícím nápadem je souboj mezi zákony evropskými a fyzikálními. Od září bude platit zákaz prodeje vysavačů s příkonem vyšším než 900W. Podle komisařů takový vysavač, v rozporu se zákony fyziky, bude mít stejný výkon, jak kdyby jeho příkon byl vyšší. Takže se dle evropského zákona nebude prodlužovat doba a snižovat kvalita vysávání. Ani komunistům se nepodařilo „poručit větru, dešti“. Obávám se, že ani zde nedojde k plánovaným úsporám. Jenže není to v rozporu s tím nápadem nevyhazovat staré spotřebiče, i když mají vyšší energetickou náročnost?

Ceterum autem censeo, EK esse delendam

Bavor V. Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři