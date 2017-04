Horní Planá je městečko u Lipna, pro někoho možná vhodné ke strávení sportovnějšího typu dovolené. Blízkost oblíbené vodní nádrže k tomu určitě přímo vybízí. Bohužel, jak se před pár dny ukázalo, dovolenou mají zřejmě i někteří místní obyvatelé. V hlavě.

Před necelými dvěma týdny proběhla ve zpravodajství ČT informace o tamním přívozu přes Lipno. Celou si jí můžete pustit na tomto odkazu. Byla krátká, necelé dvě minuty, ale přesto jí krátce shrnu.

Město Horní Planá chce přívoz dostat do stavu, kdy by jeho provoz byl dotován z peněz na dopravu Jihočeského kraje. Tedy z peněz, které mu stát přidělí, potom, co je nám ostatním nemorálně uloupí.

Řekl jsem si, že je zřejmě situace přívozu nějaká katastrofická a pustil jsem si reportáž ještě jednou. A opravdu jde o katastrofickou situaci. Situaci, která nám ukazuje jedno. Horní Planá je sídlo totálních vyžírků. Jinak si neumím vysvětlit, proč jejich volení zástupci chtějí parazitovat na nám ostatním uloupeném majetku.

Jak se věci mají? Přívoz si dle reportáže vydělá právě tak na své provozní náklady. Není již na údržbu, investice do něj a podobně.

Roční příjem je 3 a půl milionu. Aby byly peníze na údržbu, bylo by třeba asi 600 000 korun navíc.

Zcela jasně se v takové situaci nabízí možnost, celý přívoz prodat někomu, kdo bude myslet hlavou. Z lidí v uvedené reportáži totiž vylezla i další fakta.

O přívoz je zájem. Kvůli němu prý jezdí i třikrát častěji než je v jízdním řádu. Denně tak přepraví asi tisícovku lidí a 200 osobních automobilů.

Za cenu 15 korun za osobu a 50 korun za osobní auto.

Z výše uvedených čísel vám nejspíš dojde, a nemusíte být žádný ekonomický expert, že pouhé zdvojnásobení jízdného by nejen pokrylo oněch poptávaných 600 000, ale přineslo by navíc téměř dva miliony.

Domnívám se totiž, že osoba, která jede za 15 korun by na 30, tedy o cenu 15 deka vlašáku z bufetu určitě zvládla.

A řidič osobáku, platící místo padesátky stovku? No, pokud by nevydýchal cenu zvýšenou o méně než je cena dvou litrů benzinu, pak by měl přemýšlet o cyklistice. Ušetřených 50 korun a 22 kilometrů cesty by mohl přetavit do dobré fyzické kondice.

Celé je to zvláštní, nemyslíte? Podle mého názoru je provoz přívozu, který v podání lenochů z Horní Plané potřebuje dotovat, potenciálně ziskovou záležitostí. Jednoduchým zvýšením jízdného na vcelku rozumnou mez by byl i ziskovou záležitostí.

Namísto toho chce parta neschopných tupců podíl z kradeného.

Vždy jsem se domníval, že hádky o lup probíhají ve vyšších patrech politiky. Jak je vidět, uloupnout si chtějí i v takové díře, jako je Horní Planá.