Stát jako ochrana proti monopolu (Lži etatistů)

Poměrně často slýchám z úst zastánců státu, že stát je potřebný jako regulátor podnikatelů. Bez jeho regulačních zásahů by se mohlo stát, že podnikatel získá v nějakém odvětví monopol a bude lidem diktovat své, zcela jistě vykořisťovatelské, ceny, nutit je kupovat jeho produkty či služby a podobně.

Této etatistické lži ovšem může uvěřit jen někdo, jehož IQ je na úrovni velikosti jeho obuvi.

Etatisté tuto svou lež odůvodňují zpravidla na příkladu nějaké velké globální firmy, jedno zda skutečné či fiktivní. Ono to při tom žonglování miliardami dolarů vypadá tak pravdivě…

Skutečnost je ale trošku jiná. Není monopol jako monopol. Monopol může být tzv. přirozený. Dejme tomu, že nějaká firma vyvine nějaký produkt či službu, který nikdo jiný neumí nabídnout. Pak bude mít zcela logicky ve svém oboru monopol. Přirozeně. Stejně tak třeba někdo, kdo objeví nějaký nový materiál, který bude v nějakém ohledu ojedinělý a nebude nikde jinde než v jeho majetku. I pak bude jeho monopol přirozený.

Proti takovým monopolům není možné mít sebemenší námitku. Tak to prostě na světě chodí.

Něco jiného je monopol, který není přirozený. Ten může vzniknout jen a pouze násilím. A kdo je v dnešní době nositelem legálního (nikoli legitimního) násilí? Přeci stát.

Pro příklad není třeba chodit daleko. V současné době to vře na letišti v Praze. Taxikáři tam protestují proti řidičům, kteří poskytují služby na základě platformy Uber. Co taxikářům na Uberu vadí? Dobře to řekl jeden z nich.

„Udělej si papíry, jak my. Udělej si pojištění, jak my. Máš h***o, jinak bys to ukázal policajtům,“ pokřikoval například jeden z taxikářů na řidiče v neoznačeném voze, který na letiště přivezl cestující.

Přesně. Taxikářům vadí, že řidiči Uberu nemají různé certifikáty od státu, že mohou dělat práci taxikáře, nemají přezkoušení z místopisu a podobně. Jinými slovy – nesplňují podmínky monopolního nařízení státu.

Monopoly totiž nevytváří megakorporace, jak se snaží lhát etatisté. Monopol může být vytvořen i v na pohled malém segmentu podnikání. Zde to je státem vytvořený monopol živnostníků, kteří provozují přepravu taxi. Musí mít to či ono aby jí mohli provozovat. Zkušenost s jejich službami je zpravidla poměrně negativní.

Uber tento monopol ignoruje a pro zákazníka nabízí nejen lepší cenu, ale i flexibilnější službu a podobně. To přirozeně vadí členům monopolu. Oficiálním taxikářům.

Řešení je přitom docela jednoduché. Zrušení monopolu. Ať tu službu poskytuje kterýkoli podnikatel. Že to jde i bez monopolního postavení ukazuje právě Uber a podobné služby. Jde to navíc o dost lépe.

Vadí to jen těm, kdo monopol tvoří. Taxikářům, protože jim vzniká konkurence a státu, protože má z monopolu peníze.

To je lež o státu jako ochraně proti monopolu v praxi.

