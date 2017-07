Co daly naše země Evropě a lidstvu (1/35)

Kniha s tímto titulem vyšla skutečně roku 1940 a je s podivem, že unikla německé censuře. Takže si přečtěte, co tehdy dokázal autor napsat.

Český podíl na církevně slovanské kultuře

VE STOLETÍ devatenáctém byl český svět proniknut živelnou snahou setřást trvalé cizozemské jho a překonat jeho zhoubné následky: odnárodnění vedoucí vrstvy kulturní a sociální, provincialisaci domácího veřejného života a přitlumení staleté kulturní tradice. Právě v té době, odporem k rakouskému oficiálnímu učení a jeho panovačným sklonům, roste a sílí česká vlastivěda. Avšak přes tuto svou oposičnost česká věda bezděky přejímala zvenčí, aniž si to často uvědomovala, běžné these o středověkém českém prostoru jako odnoži sousední říše, která se usilovně snažila napodobit a dohonit svou kulturní metropoli. Pronikání této theorie do domácí ideologie bylo možné proto, že česká společnost devatenáctého století si podvědomě rýsovala vlastní kulturní minulost k obrazu svému. Toto mylné mínění devatenáctého století dlouho a úporně vzdorovalo historické realitě a teprve v poslední době krok za krokem ustupuje před svědectvím výmluvných fakt, která postu pně odhalují dnešku jednak osobitost a mohutnou expansi české kultury gotické, jednak domácí a mezinárodní závažnost duchovního dědictví velkomoravského.

Podle tak zvaného moravskopanonského Života sv. Cyrila-Konstantina, sepsaného koncem devátého století, „Rastislav, kníže moravský, vnuknutím Božím, po úradě se svými knížaty a s Moravany, vypravil poselství k císaři Michalovi, řka: Náš lid odvrhl od sebe pohanství a drží se křesťanského zákona. Nemáme však takového učitele, který by nám pravou křesťanskou víru vyložil v našem jazyce, aby též jiné kraje, vidouce to, nás napodobily. Nuže, pošli nám, pane, takového biskupa a učitele.“ (Překlad Vašicův.) Tato zpráva legendy o událostech kolem roku 862 nejúplněji vystihuje národní složky moravské mise. Podnětem a vzorem pro znárodnění církve a jejího jazyka byla zahraniční kulturní politika Byzance, tolerující zpřístupnění nejvyšších duchovních hodnot barbarským národům a jejich lidovým vrstvám voce publica. Požadavek křesťanského učení v jazyce domácím položili Moravané a především jejich vedení, dbalé státních zájmů. Velká Morava byla také prvním a bezprostředním adresátem tohoto učení, ale nikoli jeho adresátem jediným. Od začátku se počítalo s jeho dalším určením („ a b y též jiné kraje, vidouce to, nás napodobily”), a vedle svého základního poslání pro Čechy a Slováky zahrnovala moravská mise širší poslání slovanské, které s hlediska jejích světských iniciátorů mělo sloužit mocenské expansi říše velkomoravské a věrozvěstům otvíralo nedozírné pole slibné působnosti. Moravská mise dala říši Rastislavově vlastní jazyk církevní a spisovný, tak zvaný jazyk staroslověnský, který byl v desátém a jedenáctém století jediný národní spisovný jazyk slovanských kmenů. Zahrnoval tehdy celý základní masiv slovanského světa a osvědčil se jako mocný činitel všeslovanské kulturní jednoty a slovanského národního uvědomění. Vděčným předpokladem takové jednoty byla nepatrná rozrůzněnost slovanského jazykového světa na rozhraní tisíciletí. Jevila se spíš vzájemným poměrem nářečí nežli osamostatnělých jazyků, a proto makedonská dialektická základna, jež vyznačovala jazyk věrozvěstů, nikterak mu nepřekážela v úloze domácí spisovné řeči ani u Slovanů Velké Moravy, ani později u jiných národů slovanských.

Památky velkomoravského písemnictví jsou nám známy jedině v opisech aspoň o jedno, ba i o několik století mladších, při čemž ani jedna památka původu nesporně velkomoravského není dochována v rukopisu domácím. Existují jen dva staroslověnské rukopisy české provenience – Kijevské listy z desátého a Pražské zlomky z jedenáctého století, a ani o jednom z těchto zbytků nelze s jistotou říci, zda má předlohu z doby velkomoravské či zda jde o dílo, vzniklé teprve ve státě přemyslovském. Ať je tomu jakkoli, rukopisy jsou až z doby přemyslovské, a proto nevíme, jestli jejich nápadné pravopisné bohemismy (zejména české střídnice za praslovanské skupiny dj, tj, k t, např. podazҍ, pomocҍ proti tvarům podaždҍ, pomoštҍ v staroslověnštině bulharské redakce) byly již znakem velkomoravského pravopisu či teprve českou novotou z doby přemyslovské. I kdybychom považovali předlohu Kijevských listů za památku velkomoravskou, rukopis desátého století mohl obměnit její pravopis podle nové platné normy.

Co dal světu českému, slovenskému a vůbec slovanskému postup Rastislavův? Průbojná iniciativa velkomoravského panovníka nemůže být posuzována jako episodický, pomíjivý, takřka nahodilý odklon od tradiční české orientace směrem k západu, jak to bývalo donedávna líčeno. Historici a archeologové názorně ukázali v poslední době, že územ í Čechů a Slováků, zvláště ta jeho část, která náleží dunajskému úvodí, od počátku patřila do okruhu hospodářského a kulturního vlivu byzantského. Jak svědčí novější vykopávky, vedly odtud nejobvyklejší obchodní cesty v druhé polovici minulého tisíciletí právě směrem k Byzanci, a právě z Byzance docházely novoty materiální kultury a uměleckého průmyslu. Historické bádání, zvláště obsažné práce Fr. Dvorníka , ukázalo, že moravskou říši devátého století spojovaly s Byzancí společné obranné snahy proti politickým a vojenským snahám západních sousedů a zčásti také proti expansivním choutkám Říma. Vědci jednostranně západnicky orientovaní se domnívají, že cyrilometodějství hrozilo Slovanům ustrnutím a odcizením od světové kultury. Historická pravda však tomuto názoru zcela odporuje. Právě most k Byzanci, tomuto vrcholnému světovému ohnisku duchovní tvorby v raném středověku, poskytoval Velké Moravě a jejím duchovním dědicům časné možnosti hutného kulturního vývoje. Jen v pásmu byzantské vzdělanosti, jak výstižně zdůrazňuje J. Pekař, mohl na začátku desátého století vzniknout ideál osvíceného křesťanského vladaře, vtělený v svatém Václavovi a v jeho církevněslovanském životě.

Moravská mise, povolaná Rastislavem a odchovaná byzantskou kulturou, nesla Slovanům vědomí rovnoprávnosti národů a rovnocennosti jejich jazyků a především vědomí suverenity národa a jazyka vlastního. Právo na bohoslužbu v národním jazyce znamená právo národa na nejvyšší oblast ve středověké hierarchii kulturních hodnot a tedy i na všechny o statní oblasti: celá kultura a zejména celá slovesná tvorba se znárodňuje. S prvkem nacionálním je v cyrilometodějství od počátku neodlučně spjat zvláštní prvek demokratický. Právo na nejvyšší duchovní statky se přiznává každému národu a celému národu. Přístup k církevnímu učení má být plně otevřen prostému lidu, aby nezůstal „zatvrzelý a neznalý cest božích“ . Odpůrci slovanské bohoslužby odsuzovali naopak ústupnost cyrilometodějství vůči nižším vrstvám (mediocribus) a zpřístupnění liturgických textů považovali za jejich profanaci. Liturgie v národním jazyce si nutně vyžadovala, aby domácí kněžstvo vystřídalo cizí klérus, a tak přivolávala k životu novou duchovní elitu. Heslo znárodnělé církve poskytovalo ideologickou základnu pro zápas ohroženého národa proti veškerým agresivním záměrům sousedů a povyšovalo národní odboj na svatou obranu nejvyšších statků před úklady „odvěkého nepřítele, závidícího dobru a vzdorujícího pravdě“ .

Tato velkomoravská ideologie, určená podle výrazu staroslověnské legendy o sv. Metoději „také všem zemím těm slovanským, živící myšlenku slovanské pospolitosti a stmelující jejich jazykovou sounáležitost jednotou cyrilometodějské církve, měla jistě nevšední přitažlivost pro okolní slovanské národy, když dokonce i v táboře Ludvíka Němce se buditelská práce moravské mise setkávala s příznačným ohlasem. Již koncem šedesátých let devátého století, v době římských úspěchů Cyrilových, proslulý Otfried Weissenburský se v úvodu k svému franckému vzdělání evangeliáře dovolává, dle výkladu Schroederova, právě moravské mise: „ Nyní mnohý muž činí pokus, píše ve své řeči a má naspěch, aby povznesl svůj národ, proč by se měli Frankové tomu vyhýbati a nepočíti po francku opěvovati slávu boží?“

Vydal Sfinx, Bohumil Janda, Praha, 1940. Vydání II.

Bavor V. Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři