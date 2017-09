V sobotu 16.září jsem narazil na článek, který varuje před novým muslimským nebezpečím. Jmenuje Myanmar needs a diplomatic solution – not another western backed jihad, tedy Barma potřebuje diplomatické řešení – ne další podporu džihádu.

Článek napsala Afra’a Dagher a popisuje nové nebezpečí, které připravuje nový džihád.To nebezpečí se rodí na severu Barmy, kde po staletí žijí muslimští Rohingové. V poslední době se stali cílem nevybíravého zacházení se strany buddhistických Barmánců, kteří je vyhánějí z jejich domovů. Dnes už Rohingové mají svoje vlastní ozbrojené síly, které je mají chránit před barmskou armádou.O problému svět vlastně po celou dobu vlády barmské vojenské junty nevěděl. Jenže v okamžiku, kdy se k moci dostaly demokratické síly vedené nositelkou Nobelovy ceny míru Su Ťij, začíná se o problému hovořit stále hlasitěji.

Rohingya má svou vlastní ‘free army’, tedy Svobodnou armádu, což celou situaci patřičně zhoršuje. Zejména když tato svobodná armáda zvaná Al-Yaqeen je pobočkou zakázaného Egyptského Muslimského Bratrstva, hnutí, které je stále podporováno Georgem Sörösem, stejně jako Tureckem a Katarským režimem. Nedávno uvedla Libanonská televise Al-Mayadeen rozhovor s militantem armády Rohingů který připustil že je bojovníkem, ale jeho jedinou zbraní jsou nože. Bohužel tzv. mudžaheddini jsou podporou a vojsky každé proxy války, kterou Amerika a Izrael podněcují. Barma je důležité místo podél čínské „Hedvábné stezky.“ A pak, barmské zdroje ropy a plynu jsou pro Čínu důležité a US a další tradiční finanční podporovatelé mudžaheddínů k nim nemají přístup. Nic z toho nesmí být opomenuto při snaze porozumět situaci v Barmě. Nesmíme dopustit, aby se z Barmy stal další Afghánistán. Pomoci vymyslet dobré řešení, musí být diplomatická iniciativa a ne další proxy válka ve jménu náboženství. Nesmíme západu dovolit vést proxy válku jménem Islámu. Taková válka prospívá pouze nepřátelům všech dobrých lidí, Muslimů i ostatních. Diplomacie musí v Barmě najít řešení, ne džihád a žádné západní financování džihádu.Problém bohužel přehlíží i disidentka a nositelka Nobelovy ceny Su Ťij, která tak potvrzuje podezření, že pokud se disidenti dostanou k moci, stávají se horšími, než byli ti, proti nimž (se zahraniční pomocí) bojovali.

Zpracováno dle článku Myanmar needs a diplomatic solution – not another western backed jihad

Bavor V. Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři