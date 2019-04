Co by kdyby

Co kdyby Eva nepodala Adamovi jablko, co kdyby Hanibal porazil a zničil Řím, co kdyby Kolumbus svou cestu vzdal, co kdyby Napoleon dobyl Rusko, co kdyby Hitler vyhrál válku, a skončit můžeme známým Kdyby pes ne…

Většiny z vás se tento případ asi nedotýká. A budiž vám to přáno. Ale Strakonice jsou poněkud v rozpacích z výroku Ústavního soudu. Ten sice uznal, že dosud vládnoucí strana Strakonická Veřejnost hrubě zneužila svého mocenského postavení a ovlivnila tím volební výsledek, což rozhodl Krajský soud v Českých Budějovicích, ale tady nastává to „co kdyby“. Mohly by férovější podmínky pro konkurenční strany přinést jiný volební výsledek? Ano,zde je ten ústavně-soudní zádrhel. Mohly by? A Krajský soud dostal případ zpět na stůl s tím, že má své odůvodnění pro zrušení výsledku voleb lépe zdůvodnit – tedy lépe propočítat výsledkové možnosti, nebo svůj verdikt zrušit.

Až do doby vydání tohoto rozhodnutí jsem se domníval, že pokud došlo k porušení svobodné soutěže stran v předvolebním období, je jedno, jak by mohly volby dopadnout kdyby… Prostě bylo pravomocně konstatováno, že k porušení svobodné soutěže došlo a to stačí, aby se volby opakovaly.

Jenže Ústavní soud si začal hrát na „kdyby“. A místo toho, aby se prostě zopakovaly volby nebo aby byl výsledek těch současných potvrzen, Strakonice nemají zastupitelstvo a nemusí ho mít ještě hodně dlouho. Ono totiž může dojít opět k situaci, kdy Krajský soud rozhodne a někdo se odvolá – podá stížnost opět k Ústavnímu soudu. Ten to po projednání za bůhví jak dlouhou dobu vrátí zpět a kolečko může začít znovu. Pes jitrničku sežral…

Možná vás to nezajímá a myslíte si, že se vás to netýká. Ale to je omyl. Ono se vás to týká, protože k podobným šalamounským rozhodnutím ve smyslu „kdyby pes ne…“ může dojít i u vás.

Bavor V. Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři