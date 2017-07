Cyril Horáček: Učebnice národohospodářské politiky (10/10)

NAPSAL Dr. CYRIL HORÁČEK,

Ř. V. PROFESSOR POLITICKÉ EKONOMIE NA ČESKÉ UNIVERSITĚ V PRAZE.

nákladem spolku českých právníků „VŠEHRD” 1912.

II. POLITIKA POPULAČNÍ.

B. Politika vystěhovalecká a přistěhovalecká. – 2

Tyto názory o výhodách a nevýhodách stěhování obyvatelstva se v době nové podstatně změnily a ustoupily úvahám střízlivjším, čímž ovšem také celá politika vystěhovalecká a pěisthovalecká nabyla jiného směru.

I. Pokud vystěhování se týká, platí dnes ve všech kulturních státech plná volnost stěhování i mimo zemi. Vystěhování není tedy nijak obmezeno, leč by vystěhovalec byl nesplnil zvláštních povinností občanských, jako jest na příklad povinnost branná, aneb kdyby postrádal svéprávnosti (nezletilá děvčata za účelem zamezení mezinárodní prostituce). Tu jest k trvalému vysthování potřebí zvláštního svolení.

Nejdále co do obmezení stěhování jde švýcarský zákon spolkový z 22./3 1888. jenž zakazuje vystěhovaleckým agentům též dopravu osob pro stáří neb nemoc k výživě neschopných a zcela nemajetných, neprokáží-li, že o ně v cizině bude postaráno, a takových rodičů, kteří se mají starati o své nezletilé dti, nepředloží-li svolení příslušného chudinského orgánu. Podobně uherský zákon z r. 1909.

Ovšem ani dnes vystěhování, děje-li se hromadně a soustavně, nepokládá se za zjev příznivý, zejména má-li pro určité země neb kraje za následek jich patrné vylidňování. A tu zasluhuje také úvahy, zdali častými subvencemi paroplavebním společnostem námořním poskytovanými nepodporuje se nepřímo ruch vystěhovalecký. Správná politika populační nebude tu však směřovati ani tak ku potlačení zla samého, jako spíše k odstranění jeho příčin, tedy všech těch poměrů, které jako příčiny takové jsou poznány a zjištěny. Bude tu tedy politika populační na mnoze zahrnuta již v jiných oborech politiky národohospodářské a sociální vůbec.

Vlastní politika vystěhovalecká obmezuje se nyní na poučování obyvatelstva před lákáním nesvědomitých agentů vystěhovaleckých a před povážlivými následky vystěhování vůbec, děje-li se toto bez dostatečné přípravy a bez podmínek, které aspoň částečně by podávaly záruku pro budoucí zdárnou hospodářskou existenci vystěhovalou (jazykové znalosti, příznivý stav zdravotní, schopnost ku práci, nejnutnější prostředky kapitálové). Ale i ti, kdo skutečně již vlast opustili, nemají zůstaveni býti bez ochrany. Dle smutných zkušeností jeví se nutná potřeba i na dále chrániti je především před vykořistěním vystěhovaleckých podnikatelů a agentů. Zisk těchto záleží nejen v provisi za každého vystěhovalce dopravními společnostmi zámořskými jim placené, nýbrž i v jiných velmi povážlivých nebezpečích pro vystěhovalce. Tito bývají sváděni ku vystěhování do krajin nezdravých, za podmínek pracovních velmi nepříznivých, bývají zkracováni při výměně peněz, prodeji potravin i půdy, poskytování záloh a postrádají jakékoliv právní ochrany vůbec. Objevilo se proto nutným, aby vystěhovalcům ochrana taková byla zjednána, aby osud jejich nebyl dán zcela v ruce dopravních společností a jich agentů i subagentů, aby zabezpečena byla jich doprava po železnici i po lodi, zejména po stránce zdravotní i stravovatelské, aby uzavřena byla s nimi jasně znějící písemná smlouva dopravní v řeči jim srozumitelné, aby postaráno bylo o zdravotně vyhovující jich ubytování v přístavu odplutí i připlutí, opatřeny jim náležité informace a pod. Prostředky k tomu cíli jsou vázání agentur vystěhovaleckých na zvláštní odvolatelné koncesse, a-li vůbec agentury takové pokládány jsou přípustnými, složení kaucí od jich majitelů, censura aneb přímý zákaz nezřízené reklamy, ustanovení zvláštních vystěhovaleckých orgánů (komisař, úřad), jež zároveň s úřady konsulárními bdíti mají nad osudem vystěhovalců a j. v. Ovšem humánní tyto tendence jevící se v ochraně vystěhovalců jen pomalu razí si v zákonodárství cestu, narážejíce jednak na zjevný i skrytý odpor kruhů na zisku vystěhovaleckém súčastněných; jednak majíce původ svůj ve staré nechuti naproti těm, kdo vlasť domněle nevděčně opouštějí, i v obavě, aby rozvoj námořních plavebních podniků nebyl obmezován. Proto také v dřívějších dobách snahy po ochraně vystěhovalců odkázány byly na mnoze jen na cestu soukromé svépomoci.

V Anglii byi již r. 1803 vydán zákon k ochraně zámořských vystěhovalců, jenž doplněn r. 1855. Také byl již r. 1837 zřízen zvláštní státní úřad vystěhovalecký (Agent general for Emigration), jehož působnost byla r. 1840 rozšířena (Colonial land and emigration board). Tehdy byli ještě na státní náklady posílání vystěhovalci do Austrálie a N. Zélandu. Od takové přímé podpory vystěhovalectví bylo později upušětno. Úprava vystěhovalectví obsažena nyní v zákoně z 25.8. 1894 (Merchant Shipping Act) resp. v zákoně z 21.12. 1906. Doprava mezipalubní podléhá licenci a složení kauce 1000 £, s vystěhovalci třeba uzavříti písemnou dopravní smlouvu, dopravní loď podrobeny jsou dozoru co do svého zařízení, vypravení, zásobení (rychlosti, vzduchového prostoru, zdravotních opatření a pod.). Dozor obstarávají zvláštní úřadníci (emigration officers). Vedle toho od r. 1886 jest zvláštní vystěhovalecký úřad (Emigrans Information office). Ve Francii dle na. z 8./2. 1889 k dopravě vystěhovalců rovněž zapotřebí jest koncesse i kauce a jsou stanoveny předpisy ku ochraně vystěhovalců. Podobně v Belgii zákony z 14./12. 1876 a 7./1. 1890. Dozor zde mají dvě komise a zvláštní úředník. V Nizozemsku dle zákon z 1./6. 1861 a 15./7′ 1869 netřeba k dopravě vystěhovalců koncesse, ale poskytuje se jim ochrana. Ve Švýcarech spolkový zákon z 22./3. 1888 vyžaduje k sprostředkování dopravy vystěhovalců patentu a kauce, písemných smluv, připouští volné nahlédání do knih agent a zřizuje zvláštní vystěhovalecký dozorčí úřad. V Itálii upravuje vystěhovalectví zákon z 31./1. 1901. Doprava vystěhovalců dovolena jest jen na základ dočasného patentu, výše dopravného úředn schvalována, zakázána reklama, poskytnuty vystěhovalcům úlevy branné povinnosti, postaráno o jich bezplatnou dopravu zpět, zřízeny zvláštní úřady a v důležitých přístavních městech inspektoři vystěhovalečtí. V Německu došla otázka vystěhovalecká zákonné úpravy nejprve ve velkých přístavech Brémách a Hamburku. Již dle zákon z r. 1832, 1854 a 1866 platných pro vystěhovalce bremské a r. 1837 pro Hamburk žádalo se, aby loďaři, dopravující vystěhovalce, složili kauci, aby pro každou osobu na lodi vyhrazena byla určitá míra prostoru, aby loď byla dostatečně zásobená potravinami, aby cestujícím dána byla náhrada v případě nehody. V přístavech Hamburku, Brémách, Štětin, Swinemünde jsou nyní ustanoveni zvláštní říšští komisaři pro ochranu vystěhovalců. Dle říšského zákona z 9. 6. 1897 třeba k živnostenskému dopravování vystěhovalců koncesse, jež jest odvolatelna, a složení kauce 50.000 M, rovněž tak vystěhovalečtí agenti musí míti koncessi. Doprava vystěhovalců díti se má na základě vzájemné smlouvy, vystěhovalci nesmějí po svém příchodu do ciziny nijak majetkově dále býti vázáni (co do místa usídlení, způsobu zaměstnání atd.). Vyloučena jest doprava osob, za které dopravné zapraveno bylo cizí vládou neb osadní společností. Lodě musí býti řádně vyzbrojeny a zásobeny. Zvláštní poradní sbor jest činný jakožto úřad vystěhovalecký. V Rakousku starší vystěhovalecké patenty z 10. /8. 1784 a 24. /3. 1832 bylyzrušeny čl. 4. st. zákl. zák. z 21./12. 1867, jenž prohlásil volnost stěhování obmezenou jen povinností brannou (§ 64.bran. zák. z 11. /4. 1889). Nicméně dle zák. z 21./1. 1897 prohlášeno provozování vystěhovaleckých obchod bez úředního povolení trestným. Podobně svádění k vystěhování na základě mylných tvrzení. Předloha o úpravě vystěhovalectví z r. 1904 nebyla ústavně projednána. Nová osnova trestního zákona rakouského v § 393. prohlašuje trestným přestoupení zákazu vládního najímati vystěhovalce pro určitou zemi, aneb veřejn vyzývati k vystěhování do této země, dále veřejné a úmyslně mylné vychvalování hospodářských a zdravotních poměrů cizí země takovým způsobem, že tím může vzniknouti, aneb býti podporován ruch vystěhovalecký do této země. V Uhrách jest velmi podrobný zákon vystěhovalecký z 11./3. 1903. Vystěhovalecká jednatelství jsou koncessovaná, musí složiti kauci 100.000 K, sazby dopravné podléhají schválení, vyžaduje se uzavření podrobné písemní smlouvy o dopravě, zřízena zvláštní vystěhovalecká komise a fond. Zakázána jakákoliv vystěhovalecká reklama, osoby určitých povolání vyloučeny ze zpsobilosti býti vystěhovaleckými agenty (dopravní úředníci, advokáti, lékaři a j.), stanoveny přísné sankce trestní a t. d.

Svépomocné snahy k ochraně vystěhovalců založeny jsou buď na podklad nábožensko-altruistickém neb nacionálním. V prvém směru horlivou činnost vyvinuje ,, Spolek sv. Rafaela”, z národnostního podnětu vyšla na př. anketa České Národní Rady o českém vystěhovalectví.

II. Také co do přistěhovalectví nastala změna názorů po stránce jeho prospěšnosti. V zásadě ovšem ani tu nezbraňuje se cizím příslušníkům usazovati se v zemi domácí. Jsou tehdy vítáni, přinášejí-li ssebou kapitál aneb jmění vůbec, takže buď domácí ruch výrobní oživují aneb aspoň odbyt a spotřebu povznášejí. Jsou země a města, jež lahodným svým podnebím, příjemným společenským životem, svou úpravností, krásami přírodními atd. působí na cizince velmi přitažlivě. Tito nejen přechodně je navštvují, nýbrž druhdy i trvale své sídlo v nich berou, z čehož pak plynou jim značné hospodářské prospěchy. (Itálie, Švýcary, Paříž, Drážany, atd.) Cizincům takovým nebývá proto činěno žádných překážek, požívají stejných výhod jako domácí obyvatelstvo. Také jsou dosud země řidce obydlené, jež různými hmotnými výhodami za účelem kolonisace podporují přistěhování cizinců. Tak Brasilie, Argentina, Paraguay a j. (U nás podobné pokusy i v Bosně.)

Ale vyskytuje se také jiný druh přisthovalých cizinců, a to právě v zemích, kam hlavní proud vystěhovalecký směřuje, kteří nepřinášejí vždy a za všech podmínek zemím těm prospěch, jak se dříve všeobecně za to mělo. Naopak mohou státi se hosty velmi nevítanými, poněvadž jich přistěhování má za následek určité hospodářské, sociální neb kulturní újmy. Jsou to přistěhovalci bez prostředků výživy a zároveň práce neschopní, chorobní, nevzdělaní, na nízkém stupni mravní i hospodářské vyspělosti se nalézající a pod. Přistěhovalci takoví nejen že k hospodářskému a sociálnímu povznesení země ničím nepřispějí, nýbrž naopak ji poškozují. Stanou se snad předmětem veřejné dobročinnosti a péče chudinské, rozmnožují nezaměstnané proletářstvo, stlačují svou nízkou životní mírou mzdy domácího dělnictva, rozšiřují epidemické nemoce, přispívají ku stoupání zločinnosti atd. Ve Spojených Státech dle Philippoviche jest mezi přistěhovalci dvakrát tolik zločinců, dva a půlkrát tolik choromyslných, třikrát tolik veřejně podporovaných a desetkrát tolik analfabetů než mezi domorodci. Ze 100 přistěhovalců jednotlivých národností ve Spoj. Státech bylo internováno r. 1907/08 ve věznicích, blázincích a chudobincích:

Irčanů 33,3 Němců 13,4

Francouzů …. 17,5 Skandinávců . . . 12,9

Angličanů …. 9,7 Židů 4,5

Slováků 7,6 Uhrů 4,2

Čechů 7,4 Litvanů 3,4

Poláků 6,5 Chorvatů 2,6

Italů 4,7 Malorusů …. 0,18

trestně odsouzených bylo:

Irčanů 4,1 Němců 1,88

Francouzů …. 5,2 Uhrů . . . 1,83

Slováků …. 3,1 Litvanů 1,4

Italů 2,3 Chorvatů 1,3

Angličanů 2,3 Čechů 1,09

Poláků 2,2 Židů 0,77

Skandinávců 2,1 Malorusů …. 0,07

Jest proto vysvětlitelno, že v novější době země, takovými přistěhovalci ohrožené, proti hromadnému jich příchodu se brání a cestou zákonodárnou přistěhovalectví stěžují, kladouce určité podmínky, bez jichž splnění přistěhovalce odmítají. Podmínkami takovými jsou zejména tělesné zdraví, minimální vzdělání (gramotnost), schopnost ku práci, jistý skrovný majetek, zaručující aspoň pro první dobu možnost vlastní výživy a pod.

Ve Spojených Státech již zákonem z 3. /8. 1882 byli odmítáni přistěhovalci slabo- a choromyslní, jakož i ti, kdo by padli veřejné dobroinnosti na obtíž. Pozdějšími zákony z r. 1885, 1887 a 1888 rozšířen zákaz na přistěhovalce s pevnými pracovními smlouvami (contract labourers), ještě později zákony z r. 1891 a 1893 na přistěhovalce nakažlivě nemocné a na ty, jichž doprava od jiných byla zaplacena. Za účelem dozoru zřízen r. 1891 přistěhovalecký úřad. Další přiostření nastalo zákony z 3. /3. 1903 a 20./2. 1907, dle nichž vyloučeni jsou přistěhovalci slabomyslní, choromyslní, epileptičtí, zcela nemajetní, žebráci, tuberkulosni, infekčními nemocemi postižení, k výdělku neschopní, odsouzení zločinci, polygamisté, anarchisté, prostitutky, zaměstnanci smlouvou vázaní, osoby, jichž doprava z cizích prostředků byla zapravena.

Každý přistěhovalec jest povinen zapraviti dozorčí taxu 4 shilinků. Tyto přísné předpisy měly za účinek, že v posledních letech 11% všech cizinců bylo zpět vráceno. Méně přísné jsou podmínky pro přijetí přistěhovalců v Argentině, kde dle zákona z 1876 se vyžaduje pouze, aby nebyli přes 60 let staří a měli průkaz zachovalosti. Za to obdrží 5denní zaopatření a dopravu zdarma na místo svého usídlení. Některé brasilské státy až do nedávna dokonce podporovali přistěhovalectví zapravením dopravních náklad. Za to anglické kolonie jihoafrické a australské přistěhovalectví obmezují tím způsobem, že do Kapska dle zákona z r. 1902 nemají přístupu přistěhovalci nemocní, trestaní, nemajetní a analfabeti. Podobně do Natalu dle zák. z r, 1903, do kolonií australských dle zák. z r. 1901, jakož i do osad novozelandských. Podobné obmezující předpisy (zák. z 13. /7. 1906) platí i pro Kanadu, a s druhé strany přistěhovalectví práce schopných osob se sem podporuje darováním půdy a zvláštními prémiemi.

Zejména však sem spadá mocné hnutí zámořských států proti přistěhování čínských kuliú, kteří svou neobyčejně nízkou životní mírou nepříznivé účinky měli na mzdové poměry domácího dělnictva. Hnutí to počalo nejprve v koloniích australských. Dopravním společnostem bylo dovoleno jen obmezený počet Číňanů dopravovati, zavedena byla pro tyto daň z hlavy a zákonem z r. 1901 bylo vůbec zakázáno přistěhování Číňanů a Indů, kteří neumějí v nějakém evropském jazyku psáti. Také ve Spoj. Státech bylo již r. 1875 obmezeno přistěhování čínských dělníků. Na to byla zák. z 6./5. 1885 doprava čínských kuliů na 10 roků zakázána. Následovaly stále přísnější zákony z r. 1892, 1893, 1902 a 1904. Také do severoamerických britských osad přistěhování Číňanů r. 1884 zakázáno a 1885 aspoň obmezeno. Zavedená taxa čínských přistěhovalc byla r. 1900 zvýšena.

Zvláštním zjevem stěhování, jenž v nové dob vzbuzuje zvýšenou pozornost, jest stěhování přechodné dělnictva t. zv. saisonního, hlavně zemědělského. Toto v určitých dobách ročních opouští svůj domov a ubírá se do jiných, druhdy dosti vzdálených krajin téže neb i cizí země, aby se tam súčastnilo prací zemědělských (žně obilí, česání chmele, vinobraní a pod.), aneb i v průmyslu, hornictví a j. v. Stěhování to nemá tak důležitosti po stránce populační, jako spíše po stránce nabídky a poptávky pracovních sil, proto při výrobě zemědělské bude podrobněji o něm pojednáno. I tu však úprava zákonodárná v mnohých směrech jeví se býti potřebnou. Tak zejména co do sprostředkovatelství práce v cizině, jež má býti postaveno pokud možno na veřejnoprávní základě (zemské sprostedkovatelny), co do uzavírání srozumitelných pracovních smluv, co do dopravy, způsobu ubytování, rozhodování mzdových sporů, právní ochrany a j. v.

Taková úprava provedena jest nejdokonaleji v Dánsku (zák. z 21./8. 1908) a týká se poměrů mzdových, ubytování, ošetřování v nemoci, rozepří a j. v. Za to v Prusku předpisy toho druhu mají povahu výjimečných opatření nacionálních, snažíce se zabrániti zejména trvalému osazení dělník polských. Tito smějí býti zaměstnáváni jen při zemědělství, výjimečně v hornictví, musí býti opatřeni zvláštními legitimacemi a nejméně na 6 týdnů v roce musí pruské území opustiti. V Rakousku zákonodárství saisonním stěhováním dělnictva dosud se nezabývalo. Pouze všeobecně živnostenskou novellou z 5.72. 1907 byly soukromé sprostředkovatelny pracovní zařaděny mezi koncessované živnosti.

Nejlíp by ovšem odpovídala účelu úprava těchto poměrů na mezinárodně smluvním podkladě. To se týká ostatně celé otázky vystěhovalecké vůbec, zejména i se stanoviska pozbývání starého a nabývání nového státního občanství. Náběhy k tomu učiněny byly již r. 1868 Německem, později na sjezdech Ústavu pro mezinárodní právo konaných r. 1896 v Benátkách, 1897 v Kodani a 1905 v Římě, kde formulovány požadavky jednotné úpravy vystěhovalectví ve všech státech kulturních. Snahy ty však dosud praktického výsledku neměly. Proto by se odporučovalo především zřízení stálého mezinárodního úředního orgánu vystěhovaleckého po vzoru jiných institucí toho druhu (poštovního, ochranně pracovního atd.)

Co do nestejnoměrnosti vnitřního osídlení obyvatelstva lze prostředky nápravné hledati v odstranění příčin, jež nestejnoměrnost takovou způsobují. Tak zejména příčin, jež mají za následek odlidňování venkova a vzrůst velkých měst. Ovšem pokud příčiny ty jsou povahy ryze ekonomické, jako na příklad rozdíly mzdové dělnictva průmyslového a zemědělského, potud sotva asi podaří se njakým umělým prostředkem zjednati nápravy. Tu zbývá jen nepřímá cesta zvýšení výnosnosti výroby zemědělské tak, aby též mzdy, tvořící část nákladů výrobních, dojíti mohly přiměřeného zlepšení. Vedle toho však zbývají i jiné prostředky, kterými stěhování venkovského dělnictva do měst a míst průmyslových lze byť ne zabrániti, tedy aspoň je obmeziti. Bude třeba především i v jiných směrech pokud možno postaviti dělnictvo zemědělské na týž společenský stupeň a poskytnouti mu týchž výhod, jakých požívá dělnictvo průmyslové. To platí zejména o pojišťování sociálním. Bude dále třeba i pro zemědělské dělnictvo organisovati účelné prostředkování práce. Nejdůležitější prostředek ale spočívati bude v takových opatřeních, které by umožňovaly zemědělskému dělnictvu výhodné získávání drobného nemovitého majetku, jehož vzdělávání by mu poskytlo doplněk mzdy k výživě nutné a jímž trvale s rodinou svou připoutáno by bylo k místnímu působišti svému. Jedná se tu o tak zvané vnitřní osídlování, jež v první řadě má důležitost pro střední rolnictvo, kteréž však může státi se také vhodným prostředkem k udržení dělnictva zemědělského na venkově, je-li potřebám jeho přispůsobeno a účelným i soustavným způsobem prováděno. Řešení otázek těchto spadá ovšem již v obor politiky zemědělské.

Tím končí první díl učebnice. Druhý bohužel není k sehnání.

Poznámka redakce. Vzhledem k charakteru a stavbě textu neproběhla jazyková ani jiná korektura. Děkujeme za pochopení.

