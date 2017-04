NAPSAL Dr. CYRIL HORÁČEK,

Ř. V. PROFESSOR POLITICKÉ EKONOMIE NA ČESKÉ UNIVERSITĚ V PRAZE.

Podle jazyka poznáte, že to není nejsoučasnější vydání. Přesto si zkuste tipnout, kterého roku byla kniha vydána. A napište to. Skutečné datum pak najdete na konci článku. Budete se shodovat nebo lišit?

I. ČÁST ÚVODNÍ.

I. THEORETICKÝ A PRAKTICKÝ CÍL NAUKY NÁRODO-HOSPODÁŘSKÉ.

Nauka národohospodářská (politická neb sociální ekonomie), náležející mezi společenské vědy duchové, obírá se hospodářskou stránkou života společenského. Předmětem národohospodářského bádání jsou jevy hospodářské. Jsou to skutečnosti, vyplývající ze záměrné činnosti lidské, nesoucí se za účelem získávání hmotných statků a osobních služeb k ukojování potřeb dle zásady úspornosti (principu ekonomického), to jest dle zásady, aby prostředky co možno nejskrovnějšími docíleno bylo výsledků co největších. Stanovisko, které bádání k těmto jevům hospodářským zaujímá, může však býti různé.

I. Účelem badatelským může býti především odpověď k otázce: „co jest, jak to jest, proč tomu tak jest?” Tedy získání poznatků v oboru jevů hospodářských co do jich konkrétních tvarů, jich vývoje, souvislostí a typičností. To jest úkol národohospodářské theorie, jejíž činnost opět může býti dvojího druhu:

1. činnost popisná mající za předmět vyšetřování a zjišťování konkrétních jevů hospodářských a jich souvislostí v minulosti i přítomnosti. Sem náleží hospodářský dějepis, který nám osvětluje bývalé poměry hospodářské nejrůznějších dob, zemí a národů. Sem patří dále hospodářská statistika, jež postihuje hromadné jevy hospodářské, pokud číselně se dají vyjádřiti, poskytujíc tak jednak názorný obraz určitého stavu hospodářského v daném okamžiku, ale ukazujíc i měnivý pohyb těchto poměrů přirovnáním stavu minulého s přítomným.

Náleží sem ale i každé jiné objektivní a na správných základech spočívající vylíčení a popsání určitých jevů a poměrů pro hospodářský stav některé země neb třídy společenské důležitých.

2. činnost ryze theoretická, kteráž nespokojuje se jen poznáním konkrétních jevů hospodářských a jich souvislostí, nýbrž snaží se vyzkoumati a zjistiti, co v těchto jevech i v jich vzájemných souvislostech jest druhového čili typického. Opírá se při tom buď o poznatky v oboru jevů hospodářských zkušeností získané a používá pak metody induktivní (empirické) aneb vychází od určitých předpokladů pro výsledek dění hospodářského důležitých a dospívá pak cestou logického usuzování pomocí methody deduktivní (spekulativní) k určitým poznatkům. Předmětem poznatků těch jsou takové druhové jevy hospodářské, které za daných skutečností zpravidla se vyskytují.

Takovými jevy jsou na př. hodnota hospodářských statků, výrobní kapitál, úvěr, peníze, úroky, mzda atd. Avšak poznatky ty mohou býti i složitější povahy, to jest mohou míti za předmět i příčinné souvislosti jevů následných a souřadných druhově se vyskytující.

Tak onen pravidelný jev, že stoupající nabídka má za následek klesání cen a naopak, že znehodnocené mince vypuzují z obchodu mince plnohodnotné, že přibýváním obyvatelstva stoupá renta pozemková a j. v.

Takové příčinné souvislosti jevů hospodářských, jež jsou rázu druhového, nazývány bývají po způsobu věd přírodních zákony, kterýmž výrazem se obrazně přenáší pojem závazné a vynutitelné právní normy na pole jevů, jež jsou výsledky určitým směrem působících sil.

Tak mluví se o zákonu nákladovém při tvoření cen statků volně rozmnožitelných, o zákoně o ubývající výnosnosti půdy, o ,, železném” zákoně mzdovém atd.

Ovšem takové zákony v oboru věd společenských sestrojené podstatně se liší od zákonů platících ve vědách přírodních. Tyto jsou povahy exaktní a ryze kausální, třeba někdy jen podmínečně platné, poněvadž jim za základ slouží reální, trvale a vždy stejně a nezměnitelně účinkující síly přírodní.

Naproti tomu schází tato přesnost a kausálnost ,, zákonům” věd duchových a společenských, tudíž i zákonům hospodářským.

Jevy hospodářské jsou výsledkem jednání lidského, jež jest projevem svobodné vůle určované nejrůznějšími psychickými motivy, není při nich tedy žádné síly konstantně a jednotně působící. Cestou deduktivní lze v theorii národohospodářské sestrojiti zákony takové vůbec jen na základě premiss podmínečných a methodou isolační.

Předpoklady takovými povahy podmínečné jsou především určitý právní řád, platící v novodobé kulturní společnosti, jehož základem jest právní ústav soukromého vlastnictví a svobody smluvní (volné soutěže). Druhou podmínkou jest psychický motiv soukromého zájmu a osobního prospěchu ve všelikém konání lidském, jež spadá v obor hospodářský. Tyto dva předpoklady však nikde a nikdy ve své plné ryzosti uskutečněny nejsou. Platí to především o předpokládaném právním řádě, ježto ani krajní důsledky neobmezeného soukromého vlastnictví přes to, že jeho ,,posvátnost“ v novodobých racionalistických kodifikacích jest zaručena, nikde nejsou provedeny (stačí jen poukázati na právní ústav ,,vyvlastnění”, pravý zápor nedotknutelnosti soukromého vlastnictví), ani svoboda smluvní nikde důsledně není uznávána (na př. zákazy lichevní, obmezení smlouvy pracovní atd.), ani volná soutěž v plném rozsahu uskutečněna pro překážky skutečné i právní (kartely, monopoly a j.). Platí to ale též o pohnutkách jednání lidského, jež ani ve sféře hospodářské není vždy určováno jen soukromým zájmem neb dokonce sobeckým egoismem, nýbrž i motivy jinými na př. dobročinností, ctižádostí, obavou před následky atd., nehledě k tomu, že rušivým způsobem může zasahovati v hospodářské jednání i omyl, nedostatek inteligence, zvyk, předsudek a j. Proto, má-li předpoklady oněmi býti operováno, pomysliti si je nutno jen abstraktně od ostatních rušivých živlů osamoceně.

Na základě takových odtažitých a isolovaných předpokladů dospěti lze pak vskutku k některým poučkám povahy zdánlivě zákonné. Nesmí však nikdy býti zapomenuto na jich povahu abstraktní a podmínečnou, čímž ušetří se zklamání, když ve skutečnosti platnost jich druhdy se neosvědčí.

Vedle methody deduktivní, jíž s těmito výhradami lze s úspěchem užívati, nemůže býti ve vědě národohospodářské samozřejmě vylučována ani empirie. Nebo také cestou induktivní nabýti lze zkušenostních poznatků, jež se vyznačují určitými pravidelnostmi a lze tu mluviti o zákonech t. zv. empirických. Ovšem tyto pravidelnosti postrádají kausální příčinosti, mají ráz pouhé pravděpodobnosti. Odporučuje se tu proto spíše užívati výrazu ,,zákonitostí” nežli zákon.

Lze tudíž získati methodou deduktivní poznatků sice logicky přesných a absolutních, ale na podmínečných předpokladech závislých a tudíž jen abstraktně platných a jen jisté tendence dění hospodářského vyjadřujících.

Naproti tomu methodou induktivní dospěje se k poznatkům bezpodmínečným a skutečnosti odpovídajícím, ale nikoliv zcela bezpečným, nýbrž jen pravděpodobným.

Z toho plyne, že by nebylo prospěšno pouze o jedinou z obou těchto method se opírati a druhou zavrhovati.

Tak činili neprávem zejména krajní stoupenci tak zvané národohospodářské školy historické co do methody deduktivní, kdežto naopak starší škola individualistická podceňovala význam methody induktivní. Jest proto záhodno, aby obě dvě methody doplňovaly se navzájem, zejména aby poučky methodou deduktivní získané co do platnosti své methodou induktivní byly ověřovány a opravovány.

II. Avšak účel bádání mže býti nejen theoretický, nýbrž i praktický. Při tom rozdíl pojmů ,,theorie” a ,,prakse“ rozumí se tu ovšem se stanoviska badacího účelu a nikoliv snad v obvyklém smyslu dle způsobu, jakým nějakých vědomostí bylo nabyto, zda ,,theoretickým” studiem nebo ,, praktickým” výcvikem.

Praktickým účelem badacím bude tedy s tohoto hlediska dožadovati se zodpovědění nikoliv otázky, co jest, nýbrž co býti má a jak to býti má. Tedy odpověď ve způsobu nikoliv oznamovacím, nýbrž rozkazovacím. Rozdíl badacího účelu jest tu patrný. Zde jedná se o praktické použití (aplikaci) poznatků theoreticky nabytých.

Nikoliv každá věda má obě tyto stránky, theoretickou i praktickou. V oboru věd přírodních jsou na příklad vědami jen theoretickými mathematika, fysika, přírodopis, fysiologie, anatomie; naproti tomu vědami praktickými therapie, technologie. Z věd duchových jsou theoretickými logika, psychologie, historie, praktickými ethika, paedagogika. Jen některé védy slouží účelu obému jako chemie, mechanika, medicína, právověda a konečně i národní hospodářství.

Jest tedy praktickým účelem badatelským nauky národohospodářské, aby byly vyšetřeny, objeveny a stanoveny zásady, maximy a pravidla pro jednání v oboru vztah hospodářských, jimiž život společenský po stránce hospodářské by byl řízen a regulován. Úkolem narodohospodářské prakse bude tedy naznačení způsobu, jakým poměry hospodářské dle dané doby a daných okolností mají býti upraveny, aby co nejdokonaleji vyhovovaly svému účelu, to jest prospěchu a blahu obecnému.

Úkolu toho dosíci lze různými cestami, navzájem se doplňujícími.

1. Především bude činnost bádání národohospodářského ve směru praktickém povahy kritické. Úkolem jejím bude zabývati se oceňováním hospodářského stavu a poměrů přítomných i minulých, jak vyskytují se v různých zemích a krajinách u rozličných národů, tříd a vrstev společenských. Jak vidno, přiléhá tu úzce činnost badatelská k oné činnosti theoretické, jež se zove popisnou. Jen že kritika jde dále, oceňujíc a hodnotíc dle určitého měřítka výsledky, jichž cestou popisnou bylo získáno. Úkolem kritiky jest tedy odvažovati a posuzovati minulý vývoj i přítomný stav hospodářských a sociálních vztahů a poměrů, nestranně a objektivně vytýkati jich stránky stinné i světlé a shrnouti pak všechny důvody pro i contra v konečný úsudek. Předmětem kritického oceňování tu mohou býti tedy nejrůznější druhy jevů hospodářských a jich souvislostí.

2. Touto kritickou činností není praktický úkol nauky národohospodářské ještě vyčerpán. Kritika jest pouhá negace. Jest třeba další positivní činnosti, aby cíle badacího bylo dosaženo. Tato činnost plyne již z povahy kritiky samé. Kritika předpokládá nějaké měřítko oceňovací. Takové měřítko lze však sestrojiti jen na základě určitého ideálu, který by vyhovoval požadavkům co nejdokonalejšího uspořádání života společenského po stránce hospodářské. Vytýčení a sestrojení takového ideálu jest tedy dalším, positivním úkolem vědeckým ve směru praktickém. Při tom však dvojí nutno míti na mysli.

a) I tento národohospodářský „ideál” nesmí postrádati reálnosti, musí býti uskutečnitelný. Při jeho sestrojení nutno tedy počítati s danými poměry, historickým vývojem, vlastnostmi obyvatelstva, mravní a kulturní jeho výší, technikou výrobní, činiteli politickými, podmínkami přírodními atd. Jinak by nastati mohlo snadno zbloudění na scestí nevědeckého utopismu. Takové ideální společenské utopie vytvořili mnozí básníci a filosofové, nepřihlížející k jich uskutečnitelnosti a reálnosti jich podmínek.

b) S tím souvisí, že také nelze stanoviti nějakého společensko-hospodářského ideálu absolutně pro všechny doby a všechny poměry platného. Proto řešení může býti jen povahy relativní. Ne

vše, co hodí se pro země vysoké kultury, vyspělé techniky výrobní, dokonalých prostředků dopravních atd., bude také přiměřeno pro národy osvětově a hospodářsky opozdilé. To platí právě tak o zřízeních a ústavách hospodářských jako politických.

Než přes tuto různost a zvláštnost praktických cílů národohospodářských lze přece ve směru tom stanoviti některé vrchní zásady, jichž platnost jest povahy všeobecné. Úkoly takové nesou se ve dvojím směru:

a) co do zvýšení hospodářské produktivnosti vůbec. čím více statků zužitných se vyrobí, tím dokonaleji, snadněji a hojněji může celková spotřeba obyvatelstvu býti ukojena. Naopak klesající výrobnost nutně má za následek i obmezení spotřeby a nedostatek, jimž především trpí vrstvy nemajetné.

Podpora výroby díti se může nejrůznějšími prostředky nepřímo i přímo jako zejména povznesením obecného i odborného vzdělání, používáním pokrok techniky, rozmnožováním a organisováním výrobního kapitálu a úvěru, podněcováním a organisováním činnosti podnikatelské, rozšiřováním odbytu atd.

b) co do poměrů důchodových. Stejně důležitá jako povznesení výrobnosti jest i otázka, kterak celkový důchod společenský, jenž jest výsledkem činnosti výrobní, mezi jednotlivé třídy a vrstvy obyvatelstva dochází rozdělení.

Žádoucím jest, aby toto rozdělení se dělo co možno stejnoměrně, aby společenské a majetkové rozdíly mezi jednotlivými třídami společenskými nebyly příkré a nepřekročitelné. Zvláštní péči věnovati jest tomu, aby byl zachován silný kmen stavů středních, tvořících podmínku zdravého vývoje sociálního i politického. Tam ale, kde při volné soutěži a měření hospodářských sil jest nebezpečí, že v zápase hospodářském ten, kdo jest sociálně slabší, podlehne, bude záhodno poskytnouti mu ochranu proti hospodářské převaze silnějšího. Proto také má brán býti zřetel k důchodovým a majetkovým poměrům tříd nejnižších. Povznesení těchto tříd, zvláště dělnictva, na vyšší úroveň má důležitý význam nejen sociální, nýbrž i osvětový.

V obou těchto směrech jak co do snah o rozmnožení výrobnosti, tak co do péče sociální třeba zachovati rovnováhu. Klade-li se přílišný důraz na prvý moment, jak to činil hospodářský liberalism, a zanedbává-li se stránka sociální, dospěje se snad k zvýšenému blahobytu. ale jen vrchních tříd společenských. Mezi nimi a valnou většinou ostatního obyvatelstva v nedostatku strádajícího zeje pak propast nepřeklenutelná, v níž se skrývají těžká nebezpečí převratů sociálních.

Přihlíží-li se naproti tomu jedině k prospěchu vrstev nemajetných a opomíjí-li se podpora zájmů samostatných tříd výrobních, upadá se do opačné jednostrannosti. Tak zejména, ukádají-li se všechna břemena veřejná jen vrstvám majetným aneb je-li oslabována celková domácí výrobnost a takto ohrožena mezinárodní soutěžnost naproti státům cizím.

3. Než ani stanovením konečného cíle není praktický úkol vědy národohospodářské vyplněn. Nestačí jen naznačiti, co se má státi, nýbrž třeba říci též, jak se to má díti. Tedy udati třeba též prostředky, cesty a způsoby, jakými cíle vytčeného lze dosíci. Tato část úkolu jest proto důležitá, že právě ona chrání před cíli utopickými a nesplnitelnými, k jichž dosažení by cesta byla neznáma. Nebo právě tak jako cíl sám, i prostředky k dosažení jeho směřující nesmějí postrádati reálnosti a uskutečnitelnosti. I o nich platí, že mají opírati se o dané poměry, navazovati na dějinnou souvislost, šetřiti práv nabytých, účtovati se zvyky a psychologií obyvatelstva, že mají se vyvarovati vší překotnosti a ukvapenosti. Je-li každá změna daných poměrů spojena s obtížemi a dotýká-li se často zájmů osobních a třídních, platí to tím více o všech proměnách vztahů hospodářských a sociálních. Změny a počiny takové mívají v zápětí na jedné stran citelné újmy a ztráty, na druhé straně zase nezasloužené prospěchy a zisky jednotlivců a celých společenských tříd.

Tak na příklad účinky vyvážení břemen veřejnoprávních bývalých poddaných, zrušení živností koncessovaných, odstranění ochranných cel, nahrazení výnosových daní důchodovými atd.

Proto při všech opravách hospodářských a sociálních postupovati dlužno s úzkostlivou opatrností a uvědomiti si všechny možné jich důsledky. Jinak, více ještě než při přeměnách politických, i nejlíp míněné návrhy opravné stroskotávají často a míjí se se zdarem.

Nestačí tudíž budovati jen na základech rozumovou spekulací získaných, nýbrž třeba opírati se o poznatky zkušenostní. K tomu účelu slouží zejména bádání hospodářsko-dějepisné a šetření statistická. Vhodnou pomůckou jsou také účelné, objektivně pořádané písemné neb ústní ankety, které podávají bezprostředný obraz úsudků buď dotčených účastníků nebo odborných znalců. Čím více takto získaného materiálu, tím bezpečnější dán základ nejen pro kritické ocenění daného stavu, nýbrž i pro správné požadavky reformní a pro cesty, kterými nápravy nejúčelněji lze se domáhati.

Co do prostředků k tomu sloužících rozeznáváno bývá mezi prostředky t.zv. velkými a malými neb drobnými.

Prvními rozumějí se ony, jež podmiňují takovou změnu daného řádu právního, které lze docíliti jen cestou zákonodárnou. Jsou to tedy prostředky, jež zpravidla hlouběji zasahují v poměry majetkové i právní a mají ve směru tom někdy dalekosáhlé účinky. Jich provedení spojeno bývá také se značnějšími obtížemi, setkává se druhdy s tuhým odporem vycházejícím buď z protichůdných názorů apriorní povahy aneb z kruhů, jichž zájmy soukromé navrhovanými změnami jsou dotčeny. Také zakořeněné obyčeje, vlastnosti rasové i momenty psychické bývají tu překážkami, jichž nelze podceňovati.

Takovými velkými prostředky bylo na příklad provedené vyvážení půdy, uskutečnění živnostní svobody, zrušení obilních cel v Anglii, uzákonění maximálního pracovního dne továrního dělnictva v Rakousku, sociální pojišování atd. Takovými prostředky velkými jsou dále i návrhy dosud neuskutečněné na vybavení pozemkových dluhů, na postátnění kartelových podnik, na pojišování proti nezaměstnanosti a pod.

Naproti tomu prostředky drobné nevyžadují žádných podstatných změn řádu právního, nýbrž dají se prováděti na půdě platného práva buď soukromým počinem neb dobrovolnou svépomocnou associací, aneb činností různých správních orgánů v mezích jich působnosti výkonné. Široké pole v oboru takových drobných prostředků jest zejména vyhrazeno t. zv. positivní péči národohospodářské, provozované v nejrůznějších směrech činnosti hospodářské.

Sem spadá na př, podnět k zakládání svépomocných družstev, podpora soukromé podnikavosti různými výhodami, usnadňování konversí hypotečních dluhů, organisace odborného vzdělání, odměna pokroků technických a j. v.

Vyšlo nákladem spolku českých právníků „VŠEHRD” 1912.