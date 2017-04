NAPSAL Dr. CYRIL HORÁČEK,

Ř. V. PROFESSOR POLITICKÉ EKONOMIE NA ČESKÉ UNIVERSITĚ V PRAZE.

nákladem spolku českých právníků „VŠEHRD” 1912.

2. POJEM NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ POLITIKY.

Nynější stav společenského hospodářství jsa plodem tisíciletého vývoje a výsledkem činitelů jak ideových tak i hmotných (politických, osvětových, náboženských, přírodních, raçových, technických a j.), není útvarem stálým a nezměnitelným, nýbrž jest nepřetržitým proměnám podroben, nalézá se ve věčném toku a pohybu.

Některé ze složek na vývoj a dění hospodářské spoluúčinkujících jsou od vůle lidské nezávislý a vymykají se tudíž jakémukoliv záměrnému na ně působení. Jsou to hlavně síly přírodní a jich různé vlivy ku př. poměry kosmické, podnebné, útvar povrchu půdy (pohoří, nížiny), její vlastnosti (úrodnost,bohatství nerostů), poměry vodopisné (pobřeží mořské, splavné řeky a j.).

Účinky těchto vlivů přírodních pro výrobní i spotřební poměry některé země často rozhodující buď naprosto působení lidskému nepodléhají, aneb děje se tak v míře jen celkem nepatrné. Ku př. vysoušení bažin, zavlažování pustin, různé meliorace, regulování řek a pod.

Vedle toho však častěji vykonávají vliv na utváření stavu hospodářského i činy a jednání lidí, a již bezprostředným účelem jednání těch jest právě zamýšlené účinkování na úpravu a vývoj hospodářský a sociální, aneb a jednání taková směřují především za účelem jiným, avšak na konec přece mají za následek změny hospodářské.

Taková jednání mohou míti původ svůj někdy již v počinech individuálních, kdy jednotlivé hospodářské subjekty činnost svou v různých oborech podnikání projevují.

Na př. přistěhovalý osadník provede v pusté krajině rozsáhlé meliorace a zavede pěstování plodin dříve neznámých, činí tak ve svém prospěchu, ale zvelebí tím celý kraj, povznese výnosnost půdy a tamní zemědělství. Nebo továrník založí nový podnik v krajině, jež dotyčného průmyslu dosud postrádala. Zjedná tím tamnímu obyvatelstvu nový zdroj výživy a změní tvárnost celého kraje. Aneb nový podnik dopravní otevře železniční spojení zemi z obchodu světového dosud vyloučené. Oživí tím ruch tržební i výrobní, rozšíří odbytiště, povznese úroveň osvěty atd.

Mnohem účinnější ve směru tom může býti působnost dobrovolných sdružení účely a hospodářské neb sociální sledujících.

Jsou to na příklad společenské podniky svépomocné, jichž rozvětvená síť může znamenitě přispěti ku zdokonalení poměr úvěrních (záložny) neb odbytových (prodejny a skladišť) i spotřebních (potravní družstva) i ku zlepšení hmotného postavení oněch kruhů, jež v takovém sdružování mají účast. Známo také, jak dalekosáhlý vliv vykonávají na celý novodobý život hospodářský dohody podnikatelů, mající za účel obmezení soutěže, t.zv. kartely. A jako organisace podnikatelů, tak naproti tomu organisace dělníků mohou podstatný míti účinek na poměry výrobní i odbytové.

Tak bylo hnutí odborové v Anglii i jinde mocnou pákou ku povznesení mzdových a důchodových poměr dělnictva, tím zároveň ale podnětem ku rozmnožení spotřeby a v důsledku toho zase i výroby.

Nepoměrně ještě větší a mocnější než jednotlivců a dobrovolných associačních sdružení jest ve všech oborech dění a života hospodářského působnost takových útvarů společenských, které děkují vznik svůj nikoliv jen svobodné úmluvě účastníků, nýbrž jichž právní základ spočívá v právu veřejném, jež obdařeny jsou autoritativní mocí a k nimž příslušenství jest rázu závazného.

Takové veřejnoprávní útvary společenské, vládnoucí zpravidla rozvětveným aparátem výkonných svých orgánů, jsou ovšem daleko způsobilejší zasahovati v utváření nejrůznějších vztah hospodářských. Jich působnost ve směru tom může býti daleko účinnější, ježto jsou s to sledování svých příkaz i mocí vynutiti, ale i všestrannější a obsáhlejší.

Útvary takové mohou býti různého druhu a způsobu, spočívajíce buď na základě územním (territoriálním) neb zájmovém (odborovém).

Prvním a hlavním z nich jest sám stát. Pojmová vymezení státu jsou velmi různá a četná, ale celkem shodují se v tom, že spatřují ve státě organický svazek obyvatelstva na určitém území bydlícího, jenž nadán jest jednotnou vůlí a mocí za účelem plnění pospolitých úkolů. Stát není však veřejnoprávním útvarem jediným.

Vedle, lépe řečeno uvnitř něho, jsou ještě jiné společenské útvary veřejnoprávní, jež lze označiti jako svazky územní samosprávy. Jich právní existence zpravidla ze státní moci samé jest odvozena a obor jich působnosti také státem samým bývá vymezen, a ovšem i tu vyskytují se někdy útvary se samostatnou historickoprávní existencí (ku př. království a země ve svazku říše rakouské). Společné jest jim, že působnost jich bývá territoriální ohraničena.

Nejdůležitějšími takovými svazky s působností ryze místní jsou obce, jež vyskytují se všude, kde lidé žijí trvale osídleni. Vedle obcí ale bývají to ještě jiné svazky se širší územní působností dle historického vývoje i platného ústavního zřízení nejrůzněji pojmenované ku př. země, provincie, okresy, kraje, distrikty, gubernie, komitáty, departementy, hrabství atd.

Konečně vedle těchto svazků samosprávy územní objevují se druhdy, a v nové době stále častěji, i svazky t. zv. Samosprávy zájmové neb odborové. Jsou to veřejnoprávní associace příslušného určitého kruhu zájmového s přesně vytčenými účely a vymezenou působností, jež liší se od dobrovolných sdružení podobného druhu svou závazností a svým veřejnoprávním základem. Takovými útvary byly již některé korporace dřívějších dob, zejména cechy. Dnes setkáváme se s celou řadou takových svazků. Ku př. obchodní a živnostenské komory, živnostenská společenstva, zemědělské rady, zamýšlená zemědělská společenstva, advokátní, notářské, lékařské a j. komory a pod.

Všechny tyto společenské organismy se státem v čele jsou povolány ku plnění velmi různých úkolův. Nejobsáhlejší dojista jest působnost státu. Nebyly nikdy a nejsou dosud stejné názory o tom, jaký jest rozsah i objem úkolů státu. Zodpovědění otázky té závisí především od apriorních názorů o účelu a vzniku státu vůbec a bude dle toho vždy různě řešena. Avšak s hlediska historického není pochyby, že stát vždy plnil nejen úkoly ryze politické (zevní i vnitřní obrana proti útokům), právní a osvětové, nýbrž i hospodářské, to jest, že zasahoval buď přímo neb nepřímo působností svou ve společenské vztahy hospodářské. A co platí o státu, platí s příslušnými změnami i o ostatních útvarech veřejnoprávních, zejména svazcích samosprávných.

A tuto záměrnou a soustavnou činnost státu a ostatních veřejnoprávních svazků, jež má za předmět takovou úpravu společenských vztahů a poměrů po stránce hospodářské, aby co nejdokonaleji vyhovovaly prospěchu obecnému, zoveme národohospodářskou politikou.

Užíváme sice výrazu ,, politiky” někdy i o záměrné hospodářské činnosti soukromoprávních subjektů hospodářských, ku př. mluvíme o politice cenové, kterou provozují kartely, o diskontní politice bank, o tarifové politice soukromých železnic atd., ale zpravidla spojujeme s výrazem tím projev činnosti, jež jest výsledkem nějaké vůle, opřené o autoritu veřejnou.

Hospodářská politika jest tedy výronem moci veřejné, která dle Montesquieuova ustáleného, třeba ne zcela věcně odůvodněného, třídní se dělí kromě činnosti soudcovské na

1. činnost zákonodárnou, jíž se rozumí vydávání všeobecně platných závazných norem způsobem ústavně určeným;

2. činnost správní, kde jde o nařízení a opatření orgánů výkonných v mezích platných zákonů a o skutečné jich provádění.

Předmětem obojího tohoto druhu činnosti moci veřejné mohou býti nejrůznější vztahy a poměry hospodářské. Ku př. zákonodárná úprava poměrů agrárních, živnostenských, obchodních, nebo úprava zemědělského úvěru, sociálního pojišťování, sazeb celních, a j.

Pokud se týká zejména onoho oboru veřejné správy, jež má za předmět vztahy hospodářské a sociální, nazývá se také soustavný soubor positivních norem a předpisů sem náležejících a v určitém státě platných správou národohospodářskou, jež tvoří část platného práva správního vůbec.

Rozumí se, že vykonávání této činnosti správní vyžaduje také příslušných orgánů veřejných. Jsou to co do orgánů státních především úřady správní, jež v mezích své působnosti zabývají se též zasahující a upravující činností v určité obory hospodářské a sociální.

Tak politické úřady I. a II. stolice v záležitostech na př. živnostenských, pojišťování dělnického, lesního hospodářství, úvěrních ústavů a pod. V ústředních nejvyšších stolicích pak jsou pro důležité obory hospodářské správy zřízeny orgány zvláštní. Tak zejména u nás t. zv. ressortní ministerstva orby, obchodu, železnic, veřejných prací. Mimo to jest i celá řada jiných zvláštních orgán úředních, ku př. živnostenští inspektoři, úřad pro statistiku pracovní, úřady horní, instruktoři společenstevní, generální inspekce železniční. Dále různé sbory poradní, jako zemědělský, průmyslový, pracovní, železniční, celní, vodocestný atd. Podobně orgány samosprávy územní i zájmové, při nichž ovšem úřední aparát není tak rozvětven.

Oprávněnost hospodářsko-politické působnosti státu i jiných veřejnoprávních svazků plyne již z důležitosti, kterou má blahobyt hmotný jednotlivcův i celých tříd společenských pro blaho všeobecné. Jen krajní směr individualistický dle známého hesla ,,laissez faire“ nutnost tuto zásadně kdysi popíral a každý zásah moci veřejné pokládal za zbytečný, ano škodlivý. Toto zásadně záporné stanovisko možno však pokládati dnes po nabytých zkušenostech posledního století v důsledcích skutečného života hospodářského a sociálního za překonané. Sporno jen zůstalo, v jakých směrech tento zásah moci veřejné má se bráti a jak dalece jest přípustný a účelný. Tu ovšem zůstaven jest velmi široký prostor pro různá mínění, jež jsou určována jednak apriorním východiskem celkového názoru osvětového, jednak ovšem i praktickými potřebami konkrétními. Od nejkrajnějšího stanoviska individualistického až ku opačnému pólu socialistickému jest tu ponecháno široké pole nejrůznějším směrům kompromissním.

Takovou prostřední cestou jest zejména sledování zásady, že předním úkolem hospodářské politiky jest pomocí účelných opatření podepříti a utužiti jednotlivce v jeho soukromém hospodářském konání.

Děje se tak zabezpečením pevného základu právního platným právním řádem, umožněním účelného sdružování svépomocného k účelům hospodářským, poskytnutím příležitosti k odbornému vzdělání, ochranou proti soutěži ciziny, positivní péčí i hmotnou podporou určitému odvětví výrobnímu atd.

Teprve v druhé řadě bude snad třeba podnikáním veřejným nahrazovati počin soukromý tam, kde vlastní síly jednotlivcovy nestačí, aneb kde zájem obecný tak vyžaduje.

Sem spadalo v dřívějších dobách, kdy soukromé podnikavosti se nedostávalo, zakládání státních podniků průmyslových, ale i dnes ještě provozování poštovnictví státem, zřizování státních železnic, zemských bank a pojišťoven, obecních plynáren a uličních drah a pod.

Moc veřejná má tedy určovati jen základní podmínky hospodářského života, v jichž rámci však vlastní snaha jednotlivců má docházeti platnosti. Nemá tedy býti svézodpovědnost a iniciativní činnost soukromá sužována a podlamována. Také volnost sebeurčení a individuální svoboda má býti jen tam a jen potud obmezována, pokud toho ve vyšším, obecném zájmu jest nutné potřebí. Ovšem nelze ale zapomínati, že svoboda tato jest mnohdy jen zdánlivá, závisejíc od okolností a poměrů mimo vůli a moc jednotlivce ležících, jimiž hospodářské konání jeho předem jest určováno. A právě zásah veřejné moci má často za účel majetkovou a sociální odvislost jednotlivce od poměrů a vlivů zevních umenšiti a jemu svobodné rozhodování zaručiti.

Tak na př. upravením práva koaličního, kartelového, poměrů pracovních, sociálního pojišťování a j.v.

Druhdy projevovány byly zejména školou historickou pochybnosti a námitky — a i v nejnovější době se tak činí —, zda vůbec lze stanoviti všeobecně platné maximy hospodářsko-politické, ježto stav hospodářský každé země jest plodem dějinného vývoje a výsledkem svérázně působících činitel mravních i hmotných. Nelze tudíž stanoviti absolutních pravidel pro všechny doby a všechny země stejných, nýbrž dle zvláštních poměrů bude se pro každý stát hoditi po případě jiná hospodářská politika. Námitka ta jest správná, pokud jde o praktické používání všeobecných zásad hospodářsko-politických v jednotlivém případě, tedy pokud jde o řešení konkrétních hospodářsko-politických otázek v určité době a v určité zemi. Toto řešení zajisté nebude všude stejné a uniformní, nýbrž bude skutečně třeba přihlédati k daným poměrům, jinak upadlo by se v chybu strnulého doktrinářství. Aby tomu bylo vyvarováno, jest však úkolem praktické politiky a není tím vyloučeno, že by s hlediska vědeckého vytýčeny býti nemohly všeobecné zásady, jež ovšem přihlédati mají k různostem skutečných poměrů a připouštěti tedy i různé způsoby řešení problémů hospodářsko-politických.

Takové konkrétní řešení ve skutečnosti pohříchu snad nebude vždy odpovídati nestranným a objektivním poznatkům vědeckým. Není sice pochybno, že i na praktické směry politické vykonávají pravdy bádáním vědeckým získané mocný vliv, avšak ještě účinněji působí tu nejrůznější zájmy hmotné i předsudky ideové, které bývají podnětem ku tvoření stran politických, hospodářských i třídních. Tyto pak snaží se uplatniti své programové požadavky prostřednictvím sobě přizpůsobených volebních řádů do sborů zákonodárných jak v legislativě tak i ve správě veřejné.

Tak konkrétní hospodářská politika provozovaná dočasnými vládami ve státech ústavních není než výslednicí politických a hospodářských sil a poměr různých stran dle toho, jak která z nich domůže se váhy a platnosti: jiná bude hospodářská politika země, ovládané aristokratickou oligarchií než oné, kde těžisko politické moci třímají vrstvy středního měšťáctva a zase jiná tam, kde demokratické rády volební umožňují rozhodující vliv nejširším třídám nemajetným.Než tyto křižující se zájmy a zápasy různých proudů politických a sociálních nesmějí nikterak zakalovati objektivně kritické stanovisko vědecké. Žádná věda a tedy ani politika národohospodářská, chce-li zachovati si atribut nedotknutelné vědeckosti, nesmí snížiti se na služku pomíjejících zájmů strannických, nesmí býti ani vědou konservativní, ani liberální, ani agrární, ani industriální, ani plutokratickou, ani socialistickou.

Národohospodářská politika, jakožto věda, předpokládajíc činnost státu a jiných svazků veřejnoprávních, nesmí také míti na zřeteli nějaký konkrétní stát, nýbrž státní svazek abstraktně myšlený, bez ohledu ku formě vládní, ku zřízení ústavnímu, ku poměrům národnostním, náboženským, sociálním atd., třeba ve skutečnosti žádného takového abstraktně sestrojeného ideálního státu na světě není a nebude. Nebo má-li býti odpověděno k otázce, zdali a jak dalece má sahati vliv státu na poměry výrobní, tržební, dopravní, sociální a má-li býti otázka ta řešena s hlediska ryze objektivního a vědeckého, nesmí v úsudku o tom mýliti představa určitého státu s jeho dočasnými snad nedostatky, strannickou politikou ústavní, sociální, nacionální a pod.

Rozumí-li se hospodářskou politikou zásah moci veřejné v dění a život hospodářský a zahrnují-li se pod tuto moc veřejnou vedle státu i jiné veřejnoprávní svazky, může vzniknouti spor o to, který nositel této moci veřejné, zdali stát, i země, i obec atd. k úpravě a řešení určitých hospodářských neb sociálních poměrů jest povolán.

I při zodpovědění této otázky nesmějí rozhodovati důvody a snahy, které jsou snad výsledkem určitých tendencí a tužeb, nýbrž hlediska ryze věcná. Nelze ovšem přezírati vývoje historického i platných řádů ústavních, které v tom směru určitým vymezením příslušnosti zákonodárné i správní de lege lata na mnoze každý spor vylučují.

Avšak i tu lze stanoviti požadavky, jakým způsobem by s hlediska ryze věcného rozdělení příslušnosti mezi státem a jinými svazky veřejnými co do různých úkolů hospodářsko-politických mělo býti upraveno. Není zajisté pochybnosti, že řešení důležitých vztahů a poměrů hospodářských a sociálních, které vyžadují na širokém území úpravy jednotnější a kde také náklady s tím spojené vyžadují značnějších obětí, spíše bude příslušeti státu s jeho ústřední mocí, bohatým úřadním ústrojím a hojnými prostředky finančními.

Tak na př. politika celní, železniční, poštovní, ochranně dělnická a j. v.

Vždy úprava takových poměrů často vyžaduje, aby podniknuta byla ještě na širším, totiž mezinárodně smluvním podkladě. Naproti tomu zase jiné poměry vykazují velmi odlišný vývoj i stav v jednotlivých územích státních, takže jich jednotná úprava by šablonovitostí svou věci spíše byla na závadu. Proto řešení takových otázek má býti pokud možno zůstaveno veřejnoprávním činitelům těchto území v samostatné jich působnosti, ať to jsou již země, kraje, okresy a pod.

Tak na př. záležitosti zemědělské, některé spojovací prostředky, sprostředkování práce a j.

Konečně jsou i záležitosti, které místní svou povahou spadati budou výhradně v působnost obcí.

Na př. místní doprava, všeužitečné podniky, spořitelny a zastavárny, pohřební ústavy, bytové poměry a j.

Ovšem mnohdy nelze stanoviti zásadně žádné pevné hranice mezi příslušností státu a jiných veřejnoprávních svazků v otázkách hospodářsko-politických. Není pak závady, aby současně jak stát tak i jiné veřejné svazky, ovšem ve vzájemném souhlase a s účelnou dělbou práce, v řešení téže otázky nezasahovaly, ano soutěž taková jest druhdy velmi prospěšná a vítaná. Spíše jest povážlivo, když pod záminkou formální nepříslušnosti činitelé veřejní ze svých hospodářských a sociálních povinností se vyzouvají, je na cizí bedra svalují, aneb když se dokonce pod záminkou tou snahy po nutných opravách sociálních potírají a maří.