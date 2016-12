Pravidelně říkám, že nejhorší hospodář je stát. Hospodaří s kradeným a ještě hloupě. A stejně tak říkám, že nejlépe to je vidět na socialistickém státu. Rozhoduje v zájmu jakéhosi imaginárního dobra a výsledek je vždy chybný. (Což je zcela logické, protože stát ze své podstaty není schopen jakéhokoli ekonomického rozhodnutí, respektive správného ekonomického rozhodnutí.)

Krásnou ukázkou je sledování Venezuely.

Venezuela doslova sedí na ropě a logicky by měla být jedním z nejbohatších států světa. Jenže v ní rozhoduje prakticky o všem stát a navíc socialistický.

Není to tak dlouho, co v zemi nebyl toaletní papír. Prý díky zlým imperialistům.

Nyní tamní socialistická vláda opět předvedla svou zvůli.

Socialistická vláda Venezuely zkonfiskovala téměř čtyři miliony hraček největšího prodejce v zemi a hodlá je nadělit pod vánoční stromek chudým dětem. Firma Kriesel přijde o hračky proto, že porušila pravidlo o férovém oceňování výrobků, které vynucují úřady země stižené zoufalou ekonomickou situací. Informovala o tom agentura AP. Podle úřadu zabývajícího se dodržováním maximálních cen firma utajila část svého sortimentu, aby ji mohla před Vánoci prodávat za vyšší ceny. Kvůli tomu byli zadrženi dva členové vedení firmy a zabaveno 3,8 milionu hraček. Šéf úřadu William Contreras podle AP vzkázal firmám, že tato konfiskace je pro ně vzkazem, že si „nemohou hrát s právy Venezuelanů“.

Vláda vyhlásila, že hračky „férově“ rozdají potřebným dětem místní výbory, které mají na starost distribuci nedostatkových potravin.

Socialisté se prostě domnívají, že je správné krást a z kradeného rozdávat. O nemorálnosti rozhodnutí snad nemůže pochybovat žádný rozumně uvažující člověk. O zločinnosti pak už vůbec nikdo. Jsem pevně přesvědčen, že s takovými socialisty je možné diskutovat jen přes hledí pušky.

Možná si někdo řekne, že Venezuela je daleko a netýká se nás. Jenže je třeba si uvědomit, že současné vedení EU je stejně echt socialistické a kolektivistické, jako to, které krade hračky jen z pozice jakési fikce, že stát může.

Pamatujme na to, až kolem sebe uvidíme další levicové a socialistické tendence. Dokud s nimi nemusíme diskutovat přes to hledí a tvářit se, že hračky spadly do kanálu.