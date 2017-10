I bezpečnost je zboží?

Neustále jsme tu přesvědčování, že vlastně stát k ničemu nepotřebujeme, protože všechno je možné zajistit na komerční bázi. A ta komerční báze bude vždy lepší, než ta státní. Pokud je tomu tak, proč si vlastně daněmi přispívat na Policii či Armádu? Kdo na to má, ať si platí svého policistu, svého vojáka či svého hasiče. Policii zprivatizujeme do již existujících bezpečnostních agentur. A protože stát nemá do podnikání co kecat, jediným kritériem pro zaměstnání u bezpečnosti bude schopnost útočníka zpacifikovat, tedy třeba i zabít. Zprivatizujeme Hasiče a určitě budou hasit požáry lépe než ti dobrovolní.

Zprivatizujeme Armádu. Samozřejmě, že ji budeme posílat na zahraniční mise, musí si přece na sebe vydělat. Doma by se neuživila.

Zprivatizujeme ostatní složky záchranného systému, tedy Horské a Vodní záchranáře. Ti by to jistě přivítali, protože by se k nim konečně dostaly nějaké peníze na lepší platy. Zdravotní záchranáři už se v komerční fázi částečně pohybují, tak tam převedeme i ten zbytek. Jenže někdo to bude muset dělat a bude to muset aspoň trochu umět. Nevadí, komerční školství to určitě vyřeší. Jen jestli bude zájem o studium podobných oborů, případně jestli bude jejich zavedení komerčně výhodné. Soudci soudí už dnes podle toho, jak jim kdo zaplatí, tak zavedeme soukromé soudy.

Jenže jak dosáhnout toho, aby bylo dost peněz pro zaměstnance všech těch bezpečnostních, zdravotních a soudních agentur? Obyvatelé soukromých věznic, kam by se postupně dostala většina chudších občanů, by to nezaplatili, protože nemají žádný příjem, jen náklady. Takže bychom se nutně dostali do situace, kdy by si každý občan, včetně nemluvňat musel na podobné služby přispívat. Jenže jak ten příspěvek nazvat? Daň?

A pak by musel existovat někdo, kdo by ty příspěvky přiděloval jednotlivým agenturám. Jak jej nazvat? Daňová správa?

Rozdíl mezi anarchokapitalisty a anarchosocialisty je v tom, že ti druzí uznávají roli státu aspoň v něčem, ti první v něm vidí jen svého nepřítele.

Bavor V. Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři