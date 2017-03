Mnoho diskutujících i účastníků různých anket se vyslovuje pro opuštění Evropské unie. Podobné tendence jsou i v jiných unijních zemích. Frexit slibuje Le Penová, Itexit Hnutí hvězd, Wilders v Holandii se sice nevyjádřil přímo, ale náznaky také má. Ale je to konečné řešení?

Evropa potřebuje spolupráci na základě nějakých pevných dohod. Trochu zabrousím do podnikatelského prostředí. Není jen „řídit stát jako firmu“, což se úmyslně desinterpretuje a zamlčuje původní význam, tedy efektivita a odpovědnost za svou práci. Ale existuje ještě jiný vzor z podnikatelské sféry, podle kterého by se mohla Evropa organizovat. Tím vzorem je Sdružení podnikatelů. To může fungovat jen na základě rovnosti a konsensuálního rozhodování lidí opravdu odpovědných. A tam platí i to, že v jednotě je síla. Rovnoprávná jednota je větší síla než jednota vynucená.

Takže exity ano, ale proto, abychom byli schopni opravdu účelné spolupráce. Ostatně i v životě rodinném existují příklady, kdy rozvedení manželé dovedou spolupracovat při výchově potomků bez jakékoliv nenávisti. Tady vidím vzory pro budoucí Evropu. Sdružení států, které i po rozvodu dokážou budovat společnou budoucnost pro své potomky.