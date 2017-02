TV Barrandov, často přezdívanou jako TV Brožová, příliš nemusím. Zábava je tam víc než tupá, romantické německé a turecké seriály opravdu není můj šálek čaje. Od té doby co třetinu společnosti Médea, která tuhle televizi vlastní, koupili Číňani je tam pak často i zábava poplatná vlastníkům a to je fakt něco co nemusím už vůbec.

Ale podle všeho tam zábava bude. Milouš Zeman, co tu dělá presidenta, bude mít od března v hlavním vysílacím čase diskuzní pořad. Moderovat ho bude Petr Kolář a Alexandra Mynářová.

Jsem hrozně zvědav, zda bude diskuze obsahovat i otázky zaslané diváky. Strašně moc by mě zajímalo, jak se na třetinově Čínské televizi Zemana ptají, zda hodlá něco dělat ohledně lidských práv v Číně a nebo jak se Mynářová ptá, jak je možné, že její starej nemá bezpečnostní prověrku a pořád straší na Hradě.

Jenže to se asi nedočkáme. Mynářová musí držet s manželem basu a Zeman dostal pořad podle všeho za vlezdoprdelismus Číňanům a bude si tam honit svoje ego.

Inu sranda to určitě bude. Ale spíš taková smutná.