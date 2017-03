Zjistil jsem podle posledních zpráv, že máme poslaneckou sněmovnu plnou odborníků na stavební právo. Jak jinak si vysvětlit, že zákon, který by měli vytvářet odborníci, má najednou stovku pozměňovacích návrhů. Ne, že by se nemohla najít chyba třeba v přílišné tvrdosti nebo naopak měkkosti některých ustanovení či vynechání nebo vložení interpunkce měnící význam slovního spojení. Nikdo není neomylný. Ale stovka? Největším problémem těchto návrhů je jejich absolutní neprovázanost s dalšími ustanoveními.

Tady je ovšem i chyba v legislativním procesu. Zákon by před třetím čtením a tedy schvalováním měl být vrácen zpět k právnímu posouzení, aby se odstranily věcné i významové chyby oněch návrhů. Jenže by to ve velice často znamenalo naprostou většinu těch návrhů zase vyškrtat.

Píšu o návrhu stavebního zákona, ale podobně jsou na tom mnohé další všeobecně „známé“ zákony, tedy zákony, které se dotýkají většiny z nás. V okamžiku předložení návrhu se ve sněmovně vyrojí ti nej.. odborníci na danou tématiku. A pokud tomu náhodou nerozumí, tak aspoň využijí příležitosti, aby se pustili do předkladatele návrhu prostě jen proto, že mají možnost promluvit u kecpultu. Tak tráví většinu času ve sněmovně za těžké prachy a naše peníze. Proto souhlasím s tím, že máme těch darmožroutů moc. A není to nic proti zastupitelské demokracii. Je to pouze proti zbytečnému utrácení peněz za neefektivitu zákonodárného sboru. Protože platit si draze neodpovědné výrobce zmetků si moc dovolit nemůžeme. Na to jsme přece jen hodně zadluženi. Takže jsou dvě řešení. Buď bude stejný počet poslanců a senátorů, kteří ovšem budou svou funkci vykonávat jako čestnou, tedy maximálně za stravu – stravné za 6-12hodin na den, nebo se počet těchto darmojedů sníží na polovinu. Stejně se nikdy nesejdou v plném počtu. V tomto má tedy Babiš pravdu, předsedo.