Měl být novinář Kuciak slovenským studentem Šmídem?

Dalo by se říci, že ano. Jenže na vyšší úrovni. Zatímco student Šmíd nebyl ani Šmíd, ani student natož mrtvý, zde už došlo i na lidské životy. Co bylo důvodem k dvojnásobné vraždě se zatím neví, ale slovenští „uvědomělí“ novináři a občané už měli jasno. Za všechno může vláda. A tu je třeba svrhnout. A tak pod vlivem protivládních médií i slovenského presidenta Kisky několik dní po sobě chodili lidé manifestovat. Ohlupováni falešnými příznaky mafianismu. Svého stejně nedosáhli. Fico sice odstoupil, ale vláda na stejném půdorysu zůstala. Kiska si ještě chviličku zahrál na mocipána v rozporu se slovenskou ústavou (běda, kdyby totéž u nás udělal Zeman!), ale nakonec ustoupil a jmenoval vládu dle požadavku Smeru-SD.

Mezitím vycházejí najevo informace uniklé ze spisu, které kromě jiných šíří i matka zavražděné Kuciakovy snoubenky. Tak se najednou zjišťuje, že vražda patrně neměla žádnou souvislost s Kuciakovou prací. Rozhodně tři šálky od kávy nesvědčí ve prospěch mafiána, spíše někoho, koho oba zavraždění znali. I nábojnice zanechaná na místě činu nemá s mafií moc společného a policejní vysvětlení, že vrahovy se zasekla pistole a tak musel přebíjet, se potvrzuje jako pravděpodobnější. Vražednou zbraní totiž měla být předělaná plynová pistole. Tedy opět nic profesionálního, ale čisté kutilství a amatérismus. Navíc snoubenka byla doma víceméně „omylem“. Měla být na archeologickém výzkumu, ale počasí jí neumožnilo odcestovat. Stejně tak byl náhodou doma Kuciak, který měl naplánovaný „home office“. Čili ani jednoho dva dny nikdo nepostrádal. Kdo toto mohl vědět? Určitě to nebyl mafián,ale někdo z blízkého okolí.

Uvidíme, co se ještě objeví, ale patrně bude vše směřovat mimo novinařinu jako takovou a spíše půjde o vyřizování jiných osobních účtů. Ale „ochránci demokracie“ opět předvedli svou tvář. Zneužití osobní tragédie dvou mladých lidí k prosazení svých ambicí rozhodně není nic, co by komu sloužilo ke cti. Pokud tedy někdo ze svolavatelů ví, co to je čest.

Je vidět, jak svolavatelé různých demonstrací, zaštiťující se strachem o demokracii, dokážou manipulovat veřejnost, zejména studenty humanitárně-filosofických studií. A přitom právě onu demokracii zneužívat a ohrožovat.

Sepsáno dle údajů dostupných k 25.3.2018

P.S. http://gumurin.blog.pravda.sk/2018/03/16/trestne-oznamenie-na-organizatorov-protestov/

Bavor V.