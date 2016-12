No, není to přímo ministerstvo, ale Úřad to je. Úřad pro odhalování dezinformací a jejich uvádění na pravou míru. Trochu mi to připomíná Saturnina. Jenže to byl knižní vtip. Tady se jedná o skutečnou instituci.

Co vlastně bude dělat? To se pořádně neví a ministr Chovanec mlží. Takže se dovíme třeba to, že úkolem úřadu bude odhalovat dezinformační servery a zdroje. Jenže co to je ta dezinformace? Je to situace, kdy nějaký zdroj přinese informaci, kterou oficiální místa označí jako nepravdivou a po krátkém čase se ukáže, že věci jsou opravdu takové, jako byla ta „nepravdivá“ zpráva? Nebo je to situace, kdy se objevují záběry na mučené děti v Aleppu, a pak se zjistí, že záběry byly vyráběny na zakázku v Egyptě? Případně z téhož města tweetování od šestileté dívenky v perfektní angličtině a když se děvče dostane z města ven neumí anglicky ani pozdravit?

Úřad má bojovat proti propagandě cizích mocností a proti serverům, které tuto propagandu šíří. Jenže co je to ta propaganda? Pokud na základě vlastního rozumu a posuzování událostí prohlásím, že Putin se ani omylem nechystá někoho napadnout, pak je to můj názor, podložený mým vlastním úsudkem. Pokud se oficiálně tvrdí, že do tehdy a do tehdy Putin zaútočí tam a tam a pak se v dané době (ani později) nic neděje, tak to je podle mého názoru ta propaganda. Jenže to se nesmí tvrdit, protože to není propaganda ruská.

Nejlepším bojem proti jakékoli propagandě je pravda. Holá, ničím neobalovaná a nekomentovaná Pravda. Pokud by ten Úřad měl opravdu bojovat proti propagandě a dezinformaci, měl by v první řadě donutit všechny žumpalisty, aby se vyjadřovali pravdivě. Kromě jiného i v tom, že tu pravdu nebudou zatajovat. Protože média dost často nelžou. Ony jen tu pravdu zatají.