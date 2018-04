Niccolò Machiavelli: Vladař (1/9)

Dovolte krátké slovo úvodem.

Díky autorovi Bavorovi vám nyní předkládáme dílo, které je sice útlé svým rozsahem, nikoli však obsahem. Jeho autor byl, jak píše Wiki, politik, filozof, diplomat, spisovatel, historik, vojenský teoretik a polyhistor. Při tom všem je obecně považován za zakladatele politologie a spisek Vladař je jeho stěžejním dílem.

Dlouho jsme přemýšleli, zda dílo rozdělit na několik částí. Nakonec jsme tak učinili. I když rozdělení nepříliš obsáhlé knihy na vícero částí může vypadat bezúčelné, domníváme se, že to může pomoci k jejímu lepšímu pochopení.

Jako vždy platí, že text neprošel korekturou, v textu naleznete i číselné odkazy (neformátované) k poznámkám pod čarou. Diskuzi jsme se rozhodli otevřít až pod poslední částí.

No a nyní má slovo, díky autorovi Bavorovi, již sám Niccoló Machiavelli.

Petr Stočes, editor

NICCOLO MACHIAVELLI VZNEŠENÉMU LORENZOVI MEDICEJSKÉMU

Ti, kdo usilují o panovníkovu přízeň, předstupují obvykle před jeho tvář s tím, co je jim nejdražší, případně s tím, o čem věří, že mu udělá největší radost. Přinášejí mu koně či zbraně, nebo vzácné látky, klenoty a různé ozdobné předměty, jež jsou důstojné knížecí velikosti. I já, ve snaze předstoupit před Vaši Výsost s nějakým důkazem své oddanosti, hledal jsem a našel to, co je mi nejmilejší a nejdrahocennější: své vědomosti o osudech a činech slavných mužů. Získal jsem je pozorným studiem událostí současných i minulých, četbou historie a mnohaletým uvažováním o tom, co jsem se dočetl. Své zkušenosti jsem pak shrnul do svazečku, který si dovoluji poslat Vaší Výsosti.

Ačkoli své dílko nepovažuji za důstojné Vaší velikostí a proslulosti, doufám, že je přijmete s laskavou shovívavostí, neboť nemám většího daru než svou naději, že Vám umožním, abyste se v krátkém čase dozvěděl i pochopil to, co j á po mnohaletém bádání, jež nebylo bez těžkostí a překážek. Své úvahy jsem nepřikrašloval ani nezatěžoval vznešenými frázemi, nadutými slovy či dekorativními obraty a vnější okázalostí, jak to spisovatelé rádi dělávají, nýbrž jsem si přál, aby vynikaly pouze a výhradně svým rozsahem a závažností zkoumaného předmětu. Nerad bych také, aby kdokoliv považoval za namyšlenost z mé strany, od člověka z neurozeného a nevýznamného rodu¹, že si troufám posuzovat a vznášet soudy o záležitostech vladařů. Nedělám totiž nic jiného než malíři: aby poznali povahu hor a vrchů, zůstávají v údolí, a vystupují na vrcholky, aby lépe přehlédli krajinu v nížině. Stejně tak mohou pochopit charakter národů jen ti, co sedí na knížecím stolci, zatímco ten, kdo chce zkoumat úděl mocných, musí žít mezi lidem.

Nechť Vaše Výsost přijme můj skromný dar s vlídným pochopením. Až si dílko pozorně přečtete, odhalí Vám, jak vroucně si přeji, abyste dosáhl oné velikosti, již Vám osud a Vaše ctnosti předurčily. A shlédne-li někdy Vaše Výsost k nám do nížin, shledá, jak nespravedlivě mě osud soustavně stíhá.

—

KAPITOLA PRVNÍ

O různých formách vlád a o různých způsobech, jimiž se moc získává

Všechny státy a vlády, jimž lidé byli a j sou poddáni, jsou buď knížectví, nebo republiky. Knížectví pak jsou buď dědičná, kde určitý rod vládne velmi dlouho, nebo nově nabytá. Z nich pak některá jsou celá nová, jako například Milán za vlády Franceska Sforzy², anebo bývají připojena k dědičným, jak o například Neapolské království spravuje španělský král.³ Takto získaná území jsou přivyklá žít buď pod vládou jiného pána, anebo dosud žila svobodně. Získávají se buď s pomocí cizích zbraní, nebo jen vlastní silou4, řízením štěstěny či vynalézavostí.

—

KAPITOLA DRUHÁ

O dědičných knížectvích

O republikách zde nebudu přemýšlet, neboť jsem o nich psal obšírně už jinde.5 Omezím se jen na knížectví a podle vlastní osnovy budu uvažovat o tom, jak je spravovat a udržet si v nich vládu.

Soudím, že tyto dědičné státy, přivyklé na vlastní dynastie, se spravují daleko snadněji než území nově dobytá. Stačí nenarušovat staré pořádky, zachovávané v zemi po generace, a jednat pružně podle okolností. Vládce, třeba i jen průměrně nadaný, se dokáže za této situace udržet celkem snadno u moci, pokud ho ovšem nezbaví trůnu nějaká zcela mimořádná a nezadržitelná síla. Ale i v takovém případě se po čase opět k vládě vracívá, jakmile vetřelce postihne nepředvídaná komplikace.

U nás v Itálii je příkladem pro mé tvrzení vévoda ferrarský6, který si úspěšně poradil jak s útokem Benátek v roce 1481, tak s papežem Juliem7 v roce 1510. Jeho rod panoval ve Ferraře odnepaměti. Dědičný panovník má totiž méně příčin komukoli z občanů ubližovat, proto bývá i více milován, pokud ovšem proti sobě nevzbudí zášť a nenávist zcela mimořádnou špatností nebo neřestným životem . Ctnostnému knížeti jsou lidé většinou nakloněni, a to i v tom případě, když se k moci nedostal právem dědičným. Protože čím déle vládne, tím víc pohasínají vzpomínky na počátky jeho panování, jež se bez křivd nikdy neobejdou, a tak pomíjejí i příčiny ke vzpouře. Jen převrat plodí další převrat.

—

KAPITOLA TŘETÍ

O smíšených knížectvích

Naopak v nově dobytých knížectvích vždycky nastávají těžkostí. Zejména tehdy, není-li nový stát samostatný, je-li součástí většího celku. Takové knížectví nazýváme smíšeným a jeho proměna naráží přirozeně na překážky, s nimiž se potýkají všechny nové vlády. Lidé totiž rádi mění vládu v domnění, že si tím polepší, a teprve zkušenost je poučí, že si vlastně pohoršili. Bouře a vzpoury j sou nevyhnutelným průvodním jevem každé nové vlády a vznikají z toho, že každý vládce za takové situace vždycky poddaným ubližuje – jak samotným pobytem vojska v zemi, tak jinými nesčetnými příkořími, provázejícími vládu na novém území.

Postupně se stanou jeho nepřáteli všichni ti, jimž ublížil při dobývání země, ale i ti, kteří mu původně pomáhali, pakliže jim nemůže nabídnout v odměnu to, co si od něho slibovali. Nemůže však proti nim tvrdě zakročit, protože je jim zavázán a protože žádný kníže, ani ten sebelépe vyzbrojený, se neobejde bez přízně alespoň určité části obyvatel na novém území.

Tak například francouzský král Ludvík XII. 8 z těchto důvodů pozbyl Milán stejně rychle, jako ho nabyl, a Lodovico na něj stačil jen vlastními silami. Obyvatelé, kteří mu sami zprvu otevřeli brány města, se totiž ve svých nadějích, jež do něho vkládali, zklamali. Vláda francouzského krále jejich představy nesplnila, a tak se jeho tyranie stala pro ně neúnosnou.

Přiznejme si však, že návrat k moci v odbojné zemi a její podrobení bývá napodruhé lehčí, protože vládce využije příležitosti, již mu vzpoura poskytla, a potrestá nejen její přímé účastníky, ale drží pod dohledem i všechny nespolehlivé a pojistí si nejslabší a nejohroženější oblasti. Stačilo-li na první vyhnání Francouzů z Milána pouhé harašení Lodovikových zbraní na hranicích, pak podruhé už musela vzniknout silná koalice, aby je z Itálie vyhnala. K tomu všemu došlo z připomenutých důvodů.

O příčině prvního neúspěchu Francie jsme si už pověděli, teď tedy zbývá uvést důvody druhé porážky a připomenout si možnosti, jaké francouzský král měl a jaké má každý v podobné situaci, když si chce dobyté území pevně podržet.

Jsou území (po dobytí připojená k původní vladařově državě), která leží v téže zemi a mluví se v nich stejným jazykem, a jsou jiná, která tuto podmínku nesplňují. V prvním případě je lehké si je udržet, zejména tehdy, jestliže nejsou zvyklá žít svobodně. Postačí odstranit vládnoucí rod a jinak ponechat vše při starém. Nezmění-li se mravy, lidé žijí klidně dál jako dřív. Za příklad slouží Burgundsko, Bretaňsko, Gaskoňsko a Normandie, které už dlouho patří Francii. Přestože v těchto krajích existují jisté rozdíly v nářečích, jejich způsob života je podobný, takže dokážou žít klidně vedle sebe bez zvláštních sporů. Tedy můžeme shrnout, že pro tento případ stačí splnit dvě podmínky: 1. odstranit dosud vládnoucí rod a 2. neměnit ani zákony, ani výši daní. Tím je cesta ke splynutí v jeden celek otevřená.

Pravé potíže nastávají tehdy, staneme-li na půdě území odlišného mravy, zákonodárstvím a jazykem. Pak je třeba obratnosti, ale i štěstí k tomu, abychom se v něm udrželi. Nejosvědčenější a nejúčinnější způsob v takovém případě je trvalé přesídlení knížecího dvora do nové země. Panovníkova moc se tak upevní. Tak si počínali například Turci v Řecku9. Kdyby se tam sultán nebyl usadil, žádné z dalších opatření na udržení si této země by se nebylo setkalo s úspěchem. Jen tehdy, žijeme-li přímo na dobytém území, můžeme ihned zaznamenat zdroje nepokojů a okamžitě jim čelit. Jinak se o nich panovník dozvídá až tehdy, když už je pozdě a není moci, která by jim udělala přítrž. Navíc si místodržící nedovolí odírat poddané a ti jsou spokojeni, že se se svými stížnostmi mohou obracet přímo na hlavu státu, váží si vládce, a naopak rebelanti se ho víc bojí a drží se zpátky. Ale i proti vnějšímu nepříteli je stát takto bezpečnější a každý si útok dobře rozmyslí.

Jiný osvědčený způsob je přesídlení jedné nebo dvou kolonií vlastních občanů na dobyté území. Bez tohoto opatření musí panovník vyslat do země značný počet jízdního i pěšího vojska, což je nákladnější. Naopak kolonie ho nestojí vlastně nic a i následné nutné křivdy jsou menší. Ublíží jen těm, jimž zabere pozemky a domy, aby zaopatřil nové obyvatele. A z těch nemusí mít strach, protože jich není mnoho a žijí rozptýleně, zbaveni opory majetku. A protože se ostatním nic zlého neděje, většinou se vkrátku upokojí, nebo naopak mají strach, aby se nějak neprovinili, neupadli v nemilost a nemuseli rovněž odejít o žebrácké holi ze svých domovů. Udržování kolonií je levné, bývají spolehlivější, nebezpečí vzpoury i množství křivd je menší.

Neměli bychom zapomínat, že možné protivníky buď musíme zahrnovat laskavostmi, nebo je zničit, protože za malé urážky a za malá příkoří se mohou ještě mstít, za velké však už nikoli.

Udržuje-li však panovník v zemi místo kolonií vojsko, výdaje jsou daleko citelnější, zpravidla to pohltí veškerý výnos z dotyčného území. Co jednou rukou přijme, druhou zas rozhází, škody způsobené armádou jitří nálady mezi obyvateli, posádka je musí krotit hned zde, hned jinde a rozhořčení se tak pozvolna šíří po celé zemi. Nakonec není člověka, který by neměl důvod k roztrpčení, a vládce má proti sobě všechny. A takoví nepřátelé jsou o to nebezpečnější, že jsou na vlastní půdě a v odporu sjednocení. Správa prostřednictvím kolonií je tedy po všech stránkách lepší než s pomocí armády.

Dále by měl panovník na dobytém území pečovat o ochranu slabých a hledět potlačit vliv místních mocných, ale především bedlivě střežit silné, nebo dokonce silnější sousedy. Na ty by se totiž mohli nespokojenci nebo ctižádostivci obrátit o pomoc. Tak například Aitólové10 požádali Římany o pomoc proti Řekům.

A vůbec, kamkoli Římané vstoupili, vždycky na zavolání místních obyvatel. K takovému zachránci se pak přidávají další a další ublížení a země mu spadne doslova do klína. Panovník si musí jen dát pozor, aby mu ti slabší také časem nepřerostli přes hlavu a nenabyli přílišného vlivu. Kdo nedbá těchto zkušeností, brzy ztratí, co nabyl, a i když se nakonec nějak udrží u moci, pak jen s největšími obtížemi.

Římané tyto zásady velmi dobře znali a přísně se jich drželi. Pro příklad bych se rád zastavil v Řecku: Řím poskytoval ochranu Achájům a Aitólům, pokořil makedonskou říši a vyhnal Antiocha. Leč přes všechny zásluhy Achájů a Aitólů jim nikdy nedovolil zvětšit državy; nedal se zviklat vemlouvavými řečmi Filipa a nestal se jeho spojencem dotud, než ho patřičně oslabil: a nikdy nepřipustil, aby si nebezpečně silný Antiochus přivlastnil sebemenší část řeckého území. Konal tak, jak by si měl počínat každý moudrý vladař: všímat si totiž nejen problémů současných, ale předvídat i budoucí a předcházet jim. Počítáme-li s něčím předem, máme čas si všechno rozmyslet a zavčas jednat. Když se však pohroma nečekaně přiblíží, bývá už na lék pozdě. Jak říkají lékaři o souchotinách: zpočátku je nesnadno rozpoznáme, ale lehko vyléčíme, kdežto zanedbané poznáme sice na první pohled, ale pomoci už není. A totéž platí i o státních záležitostech: postřehneme-li včas nebezpečí (a to dokáže jen obezřetný a schopný muž) klíčící ve státě, snadno a rychle si s ním poradíme; necháme-li je však rozrůst tak, že už je vidí i slepý, bývá veškerá námaha marná.

Římané vždycky včas věděli o hrozících nepokojích a neváhali nikdy okamžitě zakročit. Nedopustili, aby se rozrostly, protože dobře věděli, že střetnutí je stejně nevyhnutelné, a odkládá-li se, pak z toho může mít prospěch jedině nepřítel. Proto se pustili do války v Řecku proti Filipovi a Antiochovi, aby ji později nemuseli vést na svém území, i když obé mohli bezpochyby po nějaký čas odkládat. Nikdy nedali na zásadu dnes do omrzení opakovanou lecjakými našimi mudrci, že „čas hraje pro nás”. Moc dobře věděli, jak vratká je to berlička. Ten opěvovaný čas totiž může přinést jak zlo, tak dobro, jak výhodu, tak zkázu. Raději vždycky spoléhali jen na vlastní síly a na svou prozíravost.

Vraťme se však na chvíli k Francii a podívejme se, jak ta si počínala. Nebudu hovořit o Karlu VIII11, nýbrž o Ludvíkovi XII., protože ten se v Itálii zachytil na delší čas a můžeme proto lépe posoudit jeho počínání. Dělal pravý opak toho, co měl.

Do Itálie ho přivedla ctižádost Benátčanů12, kteří si od jeho příchodu slibovali získání poloviny Lombardie pro sebe. Nemám v úmyslu tohoto krále soudit za vpád do naší země. Chtěl a potřeboval uchytit se v Itálii, kde ho s nikým nepojilo spojenectví a přátelství, a naopak v důsledku počínání Karla VIII. tu měl všechny brány zavřené. Nemohl si tedy vybírat a musel přijmout takové spojenectví, jaké se mu nabízelo. A přiznejme si, že jeho záměr měl reálnou naději na úspěch, kdyby se nebyl později dopustil mnoha vážných chyb.

Jakmile se zmocnil Lombardie, získal prestiž, o niž tu předtím Karel přišel. Poddal se mu Janov 13, Florencie se stala jeho spojencem, o jeho přízeň se ucházeli markýz z Mantovy, vévoda z Ferrary14, Bentivogliové, hraběnka z Forli15, vládcové z Faenzy, Pesara, Rimini, Camerina, Piombina, Pisy, Sieny i obyvatelé Lukky. Teprve teď Benátčané viděli, jak krátkozrace si počínali: za dvě města v Lombardu, po nichž prahli, vydali francouzskému králi dvě třetiny Itálie.

Situace francouzského krále byla tedy víc než optimální a mohl si tu udržet vážnost velmi snadno. Stačilo, aby poskytl bezpečnost a ochranu svým spojencům, jichž nebylo málo a byli slabí – jedni se báli papeže, druzí Benátčanů16 -, neměli na vybranou a museli držet s ním. S jejich pomocí pak mohl snadno zdolat ty nebezpečné, silné. Místo toho okamžitě poté, co vstoupil do Milána, udělal přesný opak a pomáhal papeži Alexandrovi VI. při dobývání Romaně. Neuvědomil si, že se tak sám oslabuje, že se zbavuje spojenců a příznivců, kteří se k němu utekli. Jako by si ani nebyl vědom, že posiluje církev tím, že jí pomáhá podpírat duchovní moc světskou, která už beztoho byla dost velká! První chyba a omyly pak nutně plodily další, až mu nezbývalo nic jiného než osobně vtáhnout do Itálie, aby zchladil Alexandrovy choutky stát se pánem Toskánska. A jak o by mu ještě nestačilo, že posílil církev a ztratil spojence, v touze získat Neapolské království podělil se o ně se španělským králem. Až do té chvíle byl svrchovaným pánem nad Itálií sám, nyní si přibral společníka, aby se měli na koho obrátit ti, kdo bažili po téhle krajině, či byli s ním nespokojeni. Místo toho, aby zde zanechal poplatného místodržícího, dosadil sem druhého krále, který ho nakonec vyhnal. Touha po výbojích je přirozená a obvyklá. Pustí-li se do nich lidé schopní, nikdo je za

to nezatracuje ani nekárá. Ale vyslouží si pohanu a výtky, kdo se do nich pustí, ačkoliv na ně nemá.

Mohla-li tedy Francie jen vlastními silami dobýt Neapolsko, měla tak učinit. Pokud nikoli, neměla je rozdělovat. Lze ospravedlnit rozdělení Lombardie mezi ni a Benátky, neboť to bylo

nutné, aby se dostala do Itálie. V případě Neapolska však byl takový postup neprozřetelný.

Ludvík se tedy17 dopustil těchto pěti chyb: zničil menší vládce, posílil v Itálii moc už tak dost silného pána, přivedl sem silného cizince, neusadil se zde, ani sem neposlal kolonisty. Za jeho života však mu ani těchto pět chyb nemohlo zvlášť uškodit, nebýt chyby poslední, šesté: oloupil Benátky o moc. Kdyby nebyl posílil církev a nepřivedl do země Španěly, byl by tento krok celkem přirozený, a dokonce nevyhnutelný. Vzhledem k budoucnosti bylo nezbytné

je pokořit. Avšak když zvolil první cestu, nikdy neměl připustit jejich oslabení. Silná benátská republika totiž brala ostatním chuť na vpád do Lombardie. Benátčané by nikdy nebyli dovolili, aby si tuto část země kdokoli přivlastnil, protože po ní sami prahli, a ty druhé by zas nikdy ani nenapadlo obrat o ni Francii a dát ji Benátčanům, nebo se dokonce pustit do boje s Francií i Benátkami zároveň. A kdyby mi snad chtěl někdo namítnout, že Ludvík postoupil Romaňu Alexandrovi a Neapolsko španělskému králi v zájmu zachování míru, aby zabránil válce s nimi, pak odpovídám argumenty už jednou zmíněnými: uhýbat před nepříznivými okolnostmi nelze, ani v zájmu momentálního zachování míru. Válka se tím nezažehná, jen se k vlastní škodě oddálí. A pokud by se někdo chtěl odvolávat na slovo, které francouzský král dal papeži, že pro něj podnikne tuto výpravu výměnou za kardinálský klobouk pro arcibiskupa z Rouenu a za zrušení svého stávajícího manželství, tomu odpovím později, až budu rozebírat závazky mezi panovníky a pojednám i o tom, jak je mají zachovávat.

Král Ludvík tedy ztratil Lombardu, protože jednal proti všem zásadám, jichž je třeba se držet, když chceme získat a udržet si nějaké území. Nejde o žádné zázraky, jen o obyčejné a dávno známé skutečnosti, o běžnou praxi.

Mluvil jsem o tom v Nantes s rouenským kardinálem, když Valentino (tak lid říkal synovi papeže Alexandra, Cesaru Borgiovi) obsadil Romaňu. Kardinál tvrdil, že Italové nejsou válečníci. Já mu na to opáčil, že Francouzi se zase nevyznají v politice, protože jinak by nikdy nebyli mohli dopustit, aby papežský stát získal takovou moc. O převahu papeže a španělského krále v Itálii se zasloužila jedině Francie a sama se pak stala jejich obětí.

Z toho všeho vyplývá jedno obecné pravidlo, které nikdy nebo jen málokdy zklame: kdo jinému dopomáhá k uchopení moci, sám sobě podřezává větev, na níž sedí. Ať mu pomůže lstí nebo zbraní, obojí je novopečenému panovníkovi stejně nepohodlné.

1 z neurozeného a nevýznamného rodu – Machiavelli si sice dělal nároky na vznešený původ, údajně sahající až k markýzi Ugovi Toskánskému, ale skutečností je, že jeho otec Bernardo byl doktorem práv a nežil si zrovna na „vysoké noze“ a mnohdy byl nucen prosit o půjčky, jak ostatně sám přiznává ve svých Knihách vzpomínek.

2 Francesco Sforza – (1401 -1466) svou moc získal díky vojenské síle svého otce. Po třech letech obrany Milánu proti Benátkám se s Benátčany spojil a stal se pánem Milánu.

3 španělský král – je jím míněn Ferdinand Aragonský, kterému se podařilo Granadským mírem připojit ke Španělsku nejprve Neapolsko (1501) a o tři roky později i Sicílii.

4 vlastní silou – v originále se hovoří o virtu, což doslova znamená ctnost. Pro M. (i jiné renesanční spisovatele) je toto slovo synonymem pro vysokou hodnotu morální, intelektuální i materiální, která povznáší jedince nad ostatní.

5 už jinde – pravděpodobně narážka na jiná dvě díla N. M., totiž Život Castruccia Castracaniho z Lukky a Florentské letopisy.

6 vévoda ferrarský – jde o Alfonsa I. d‘Este (1476 -1534), třetího manžela Lucrezie Borgie. Vstoupil do Cambraiské ligy a s Juliem II. a Ludvíkem X II. bojoval proti Benátčanům, které roku 1509 porazil u Policelly. Zásluhou Julia II. ho však Liga i přes tento úspěch zbavila velení. Byl to skvělý válečník, který proslul zejména tím, že vytvořil nejlepší dělostřelectvo Evropy. Byl trvalým protivníkem Medicejů a papežů Lva X . (vl. jm . Giovanni de‘Medici) a Klementa VII. (vl. jm . Giulio de‘Medici). Byl ochráncem a přítelem básníka Lodovika Ariosta, kterého pověřil diplomatickými úkoly.

7 papež Julius – jde o bojovného Julia II., vlastním jménem Giuliano della Rovere, který vytvořil spolu s Benátčany, Švýcary. Angličany a Španěly Svatou ligu, jež si vytkla za cíl vyhnání Francouzů z Itálie.

8 Ludvík X II. – ( 1462 -1515 ) se sice roku 1499 zmocnil Milánska, ale Lodovico il Moro je získal roku 1500 nazpět. Francouzům se však podařilo Lodovika zajmout, a to zradou Švýcarů. Převezli ho na zámek Loches, kde zemřel r. 1508.

9 Turci v Řecku – M. má na mysli dobytí Konstantinopole Turky, Mohamedem II. (1453).

10 Acháj ové a Aitólové – řecké kmeny, které povolaly Římany na pomoc proti Filipovi Makedonskému, a tak jim poskytly příležitost zachytit se v Řecku a ovládnout je.

11 Karel VIII. – dobyl neapolské království, ale za vítězství vděčil vlastně jen tomu, že se mu podařilo roku 1495 uniknout za cenu velkých ztrát před vojskem ligy italských knížat.

12 ctižádost Benátčanů – míní se tím snaha Benátčanů, kteří ovládli už Bresciu a Bergamo, rozšířit panství i na Cremonu a jiná města.

13 Janov – získali Francouzi a Florencie se zavázala Ludvíkovi X II. pomáhat při dobývání Neapolska oplátkou za to, že Francouzi jí pomohou v boji s Pisou.

14 vévoda z Ferrary – je jím Francesco Gonzaga, manžel nejznámější ženy italské renesance Isabelly d‘Este, který předtím vedl vojska proti Karlovi VIII.

15 hraběnka z Forli – Kateřina Sforzová (1463 -1509 ) po smrti manžela Girolama Riaria získala moc nad Imolou a Forli. Provdala se potom za Giovanniho de‘Medici, s nímž měla syna, známého jako Giovanni delle Bande Nere.

16 jedni se báli papeže, druzí Benátčanů – papežem je míněn Alexandr VI., vl. jm . Rodrigo Borgia, Španěl, který roku 1492 usedl na papežský stolec. Začal vyhlašovat i provádět prakticky světskou moc papeže a za pomoci syna Cesara Borgii ovládl celou střední Itálii. A Benátek se bála vlastně celá Itálie, protože se rozpínaly i po souši směrem k Lombardii a Romani. Když se roku 1502 Cesare Borgia rozhodl táhnout proti Florencii, upustil od úmyslu jen pod hrozbami ze strany Francouzů.

17 Ludvík se tedy… – vstoupil do ligy mírem v Cambrai roku 1508, roku 1509 porazil Benátky v bitvě u Agnatelle, a tak Serenissima přišla o všechno a republice hrozilo nebezpečí. Navíc se Ludvíkovi X II. podařilo získat od Alexandra VI. zrušení manželství s dcerou Ludvíka X I. Johannou, která byla sestrou Karla VIII. List s papežským zrušením sňatku králi přivezl syn papeže Cesare, sám už kardinál, který navíc přivezl kardinálský klobouk i pro arcibiskupa rouenského Ambroise (Machiavelli ho poznal při své první diplomatické misi u francouzského dvora roku 1500). Cesare oplátkou dostal od francouzského krále vévodství valenceské, odtud jeho přídomek duca Valentino.

