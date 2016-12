Stát prostřednictvím úřednictva rozhodl, že do škol nepatří některé potraviny. Zejména ty, které obsahem cukru, soli, tuku a dalších škodlivin mohou ohrožovat zdravý vývoj našich dětí. Úředníci samozřejmě vědí, kolik čeho smí mladý organismus prostřednictvím jídla do sebe přijmout, aby mu nehrozily choroby a ta obezita. Vyhláška je tak důkladná, že vlastně neexistuje hromadně vyráběná potravina, která by snad splňovala přísné požadavky výživových odborníků. A tak dojde většinově k uzavření školních bufetů. Což by zase nebyl takový problém, mnozí z nás tady stejně podobnou vymoženost ve škole také neměli. Ale měli jsme starostlivé rodiče, zejména pak matky, které nelenily, ráno si přivstaly a kus chleba na svačinu připravily.

Současným matkám pochopitelně školní bufety vyhovují, protože mohou své potomky vybavit pouze kapesným a v klidu sledovat ranní televizní vysílání. Jenže pokud dojde ke zrušení těch bufetů, které si nemohou samy péci zdravé potraviny, patrně nastane situace taková, že děti cestou do školy navštíví nejbližší obchod potravinami a nekontrolovaně si zakoupí potraviny které nebudou splňovat úředně stanovené normy. Bufety, které přežijí díky samoprodukci, nepřežijí kvůli cenám. Budou totiž nuceny zdražit malosériovou výrobu, aby se jim vůbec vyplácela. Na což nebude většina žáků (prostřednictvím kapesného od rodičů) mít dost peněžních prostředků. A dojde k jevu stejnému jako tam, kde zavřou hned.

Patrně pak bude muset nastoupit nové regulační opatření a v obchodech, kam budou žáci chodit pro svačinu, bude vydán zákaz prodeje potravin právě těmto žákům. Jen nevím, kdo a jak bude nařizovat obchodníkům, kdy těm dětem to prodávat smí a kdy ne. Nakonec aby s těmi dětmi chodili rodiče, kteří budou nákupy odsouhlasovat.

Dost často si doma říkáme, že jsme zaplať Bůh staří a nemůžou se nás podobné hovadiny dotknout. Ale nezávidím těm mladým, kteří mají ještě zbytky rozumu, a vědí to, o čem už kdysi zpíval Mistr Werich:

Celý svět už ví to dnes

Že řetěz

Mravy nenapraví

Protože sebelepší vyhláška nevyžene děti ven od počítačů a herních konzolí. To opět zbude na ty rodiče. A budou-li děti běhat venku, bude úplně jedno, co budou jíst. Stejně, jako to bylo jedno u naší generace a generací předchozích.