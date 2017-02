Nevím, kdy toto slovo bylo poprvé použito a asi bychom se skutečnosti nikdy nedobrali. Ale celkem dobře známe pojem „rozdělená společnost“ . Ten se začal objevovat zejména v druhém kole lidové presidentské volby. Ale ani to není nic nového. Podobné situace jsou ve společnosti lidstva od nepaměti. Jako jedny z prvních jsou nepodložené vzpoury andělů, kteří pak byli svrženi do podzemí a jsou z nich bytosti pekelné, původně padlí andělé. A také vzpoura boha Dia proti svému otci Kronovi, kdy osvobodil své Kronem pozřené sourozence a Kronos byl svržen do podzemí, tedy do Tartaru.

Pak tu máme opozici Aronovu a jeho hnutí Zlatého telete, kterou musel potlačit Mojžíš zabitím „posvátného zvířete“. Pokud pokračujeme do historických událostí, pak opozice a štěpení společnosti probíhalo v Římě (Et tu, mi fili?). Podobným hnutím byla i mise Ježíšova, která skončila sice jeho smrtí, ale nakonec vítězstvím jeho následovníků.

Další roky můžeme klidně přeskočit a zůstat v naší kotlince. Kolik opozičních akcí, tu úspěšných, tu neúspěšných zažili první přemyslovci. Rozdělený „národ“, tehdy pochopitelně pouze panstvo, byl i v době, kdy na český trůn usedl neduživý Rudolf I. Habsburský. Tehdy mezi opozici patřil třeba i Bavor III., kterého Rudolf I. obklíčil v Horažďovicích, kde také král svůj život ukončil patrně úplavicí.

Opozicí a rozdělením národa, tentokráte ovšem skutečně celého, bylo husitské hnutí. A toto dělení bylo opravdu nesmiřitelné. Vždyť i sami husité byli mezi sebou v různých opozičních rozepřích, vzpomeňme na spor Táborů s Pražany. A toto dělení mělo své pokračování za vlády Jiříka z Poděbrad, kdy proti němu stála panská Jednota strakonická.

Podobné to bylo i za Ferdinanda II. při stavovském povstání.

Ono i tzv. národní obrození bylo opozicí proti císařským snahám o poněmčení. Ani idylická První republika nebyla tak idylická. Jednak zde byla opozice Sudetská, jednak komunistická, které obě vystupovaly dost arogantně.

Když přeskočíme republiku třetí, pak se dostaneme do období pseudoopozice, čili mezi bezpečnostní placené disidenty. Pro tehdejší bezpečnostní složky bylo jednoduché je hlídat, když ti disidenti byli zejména alkoholici.

Náš slavný listopad byl patrně vyvolán opozicí uvnitř vládnoucí partaje, jen se jí trochu vymknul z ruky.

Takže nějaká rozdělená společnost? Nic nového, pouze setrvalý stav v různých intenzitách.

Zaujal vás článek? Sdílejte ho dál!