Politechnika

Ne, nemám v tom nadpisu chybu. Opravdu se jedná o spojení politiky a techniky. Jde totiž o problém současné mediální (a nejen její) sféry. Politikou nás zásobuje kdekdo, dokonce i ti, kteří by se do ní plést neměli (např. charitativní organizace). Dospělí se nad tím většinou nějak přenesou, ale horší je tohle působení v procesu vzdělávacím. On by to nebyl takový problém kdyby…

Kdyby se stejnou měrou všichni tito dobroserové věnovali daleko většímu problému, kterým je nedostatek technicky vzdělaných lidí. Čas od času se v různých zpravodajstvích dovídáme, že některý náš technický či vědecký tým něco objevil, co se ještě nikde jinde neobjevilo. Šikovné hlavy a šikovné ruce, pomyslí si našinec. Jenže tím objevem to většinou končí. Nikde se už nedovíme, zda a jak se onen objev využívá, produkuje a jak ostatním pomáhá. Prostě všichni nás zásobují politikou nikoli technikou. Přitom právě těm mladým by se měl ukazovat příklady praktického využití těch dovedností. Aby prostě měli příklad a získávali zájem o věci, ve kterých by třeba i mohli jakýmkoli způsobem vyniknout. Protože nejen ty hlavy, které něco vymyslí, ale i ty ruce, které to dokáží vyrobit jsou třeba. A obyčejné zpravodajství ve všech médiích právě z této oblasti může formovat myšlení potenciálních dalších chemiků, techniků, lékařů a dalších dosud „nezajímavých“ oborů.

Místo toho máme stovky neužitečných „-logů“, kteří nepřináší ani sobě ani ostatním nic, co by stálo za jedinou korunu platu. Jenže u toho není nutné myslet, zatímco ti potřební ten mozek musí zapřahovat dnes a denně.

Click here for reuse options!

Bavor V. Kdo jsem: Duchovní dědic strakonických Pánů erbu střely, který si přivlastnil další jméno v pořadí, tedy Bavor ze Strakonic toho jména pátý (Bawor de Straconicz eius nomine quintus) Erb rodu: střela ve zlatém poli Osobní zvíře: jezevec Profese: stavař, momentálně SVČ, podle Politically correct zvaný "prase" - pracující senior Záliby: historie, architektura a obojí dohromady Spolubydlící: manželka, pes, kočka a dva kocouři