Politický výprask v zájmu voličů

Že socdem potřebuje pořádný výprask, na tom se asi shodneme. Že k tomu výprasku mají slušně nakročeno, je také viditelné. Teď jde jen o to, jakou by měl mít podobu.

Jestli by bylo lepší aby ve volbách uspěli Sobotkovi vlezprdelkové nebo aby titíž naopak propadli. Co by vyvolalo potřebný “palácový převrat” a tedy smetlo současné neschopné (či všeho schopné) vedení a umožnil se tak vstup neaparátčických osobností do vedení strany, kterou ve skutečnosti na politické scéně potřebujeme. A také zda se vůbec najdou lidé, kteří budou ochotni vrátit straně zpět ztracenou důvěru občanů. Lidé, kteří se nebudou bát současných “vůdců z povolání” a klidně je pošlou do politického důchodu. Protože rozbít ten aparátčický beton nebude jednoduché.

Sociální demokracie, nová Sociální demokracie bude muset opět vyrůst zdola. A při tom růstu odstranit všechny parazity, kteří dnes brání správnému fungování strany, která má být ochránkyní těch, kteří se nemohou bránit, podporovatelkou všech, kteří se naopak nepotřebují opírat o státní almužny a při tom chránit občany státu před nesmyslnými požadavky eurounijních samovládců.

Bavor V.